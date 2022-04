الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة القوة الجوية ضد مومباي سيتي بدوري أبطال آسيا

يخوض القوة الجوية العراقي اختبارا قويا أمام مومباي سيتي الهندي، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام في نفس التوقيت مواجهة أخرى بين الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي في ختام نفس المجموعة.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة القوة الجوية ضد مومباي سيتي.. فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة والربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت العراق والسعودية، على ملعب (الملك فهد) الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا بصوت المعلق محمد حسين، وقناة دبي الرياضية آسيا بصوت المعلق سلطان اليعقوبي، وقناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق عامر الخوذيري.

وتذاع المباراة أيضا عبر قناة الكأس 7 بصوت المعلق مصطفى علوان، وقناة SSC 4 بصوت المعلق محمد الخامسي.

سيناريوهات التأهل

يحتل الشباب السعودي صدارة ترتيب هذه المجموعة برصيد 13 نقطة وتأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر للبطولة.

ويحتل القوة الجوية المركز الثاني برصيد 7 نقاط وخلفه الجزيرة الإماراتي ومومباي برصيد 4 نقاط.

ويحتاج القوة الجوية إلى الفوز للوصول إلى 10 نقاط في ظل صراع مشتعل على المقاعد الثلاثة المخصصة لأفضل وصيف من مجموعات غرب آسيا.

وتتنافس 5 فرق على المقاعد الثلاث للمتأهلين عن أفضل وصيف، وهي: (الريان القطري 10 نقاط ”المجموعة الأولى“ – القوة الجوية العراقي 7 نقاط ”المجموعة الثانية“ – شباب الأهلي دبي الإماراتي 9 نقاط “ المجموعة الثالثة“ – التعاون السعودي و سباهان الإيراني 7 نقاط ”المجموعة الرابعة“ – الفيصلي السعودي 9 نقاط وناساف كارشي الأوزبكي 8 نقاط والوحدات الأردني 5 نقاط ”المجموعة الخامسة“.

ويحتاج القوة الجوية للفوز للوصول إلى 10 نقاط مع تعطل منافسيه وعدم وصولهم لنفس الرصيد مع ختام الجولة الأخيرة.

أسلحة القوة الجوية

يدخل القوة الجوية مواجهة مومباي سيتي رافعا راية التحدي من أجل التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة القارية.

وطالب حكيم شاكر المدير الفني لفريق القوة الجوية لاعبيه بضرورة استغلال هذه الفرصة التي وصفها بالتاريخية للتأهل إلى ثمن النهائي.

وقال شاكر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه استطاع تقديم عروض قوية بمجموعة من اللاعبين الشباب والموهوبين، موضحا أن فريقه عليه أن يحاول تكليل مجهوده طوال الموسم.

ويغيب عن صفوف القوة الجوية حسن رائد للإصابة، وتحيط الشكوك حول جاهزية كرار نبيل بينما عاد ميثم جبار للتدريبات الجماعية.

ويعتمد القوة الجوية على تشكيلة تضم على الأرجح محمد صالح لحراسة المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع رودريك ميلير وويلسون أكاكبو ومصطفى محمد وضرغام إسماعيل.

ويقود خط الوسط محمد علي عبود وشريف عبد الكاظم وحسين جبار مع ثلاثي الهجوم إبراهيم بايش ومهدي بوكاسي وحمادي أحمد.

أوراق مومباي

يسعى مومباي الهندي للفوز على القوة الجوية وتجاوز آثار الخسارة الأخيرة أمام الشباب بنتيجة 6-0.

وقال ديس باكنجهام المدير الفني لفريق مومباي في المؤتمر الصحفي، إن فريقه يحقق مشاركة تاريخية في النسخة الحالية للكرة الهندية، مبديا سعادته بما تحقق في هذه النسخة.

وأوضح أن هذه البطولة ساعدت لاعبي مومباي على التعرف على أجواء القارة واختبار قدراتهم في هذا المعترك القاري.

ويعتمد مومباي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فوربا تيمبا وأمامه رباعي خط الدفاع مرتضى فال وميتاب سينج وراهول بيكي ومندار راو ديساي.

ويقود خط الوسط أحمد جحوح وبجواره آبوييا مع ثلاثي صناعة اللعب بيبن سينج وراينر فرنانديز و لاليانزوالا تشانجتي مع المهاجم إيجور أنجولو.

🗣️"𝗪𝗲 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗷𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝘆 𝗮𝘀 𝘄𝗲𝗹𝗹 𝗮𝘀 𝘄𝗲 𝗰𝗮𝗻.."💫#TheIslanders' boss Des Buckingham spoke to the media ahead of our final Group B game, and here's what he had to say ⤵️#MUMvAFC #IslandersInAsia #ACL2022 #AamchiCity 🔵 pic.twitter.com/um5BzRHnhT

— Mumbai City FC (@MumbaiCityFC) April 26, 2022