"عضو شرف سابق بنادي الاتحاد يسرب أخبار قضية منظورة".. عدنان جستنيه يثير جدلا واسعا

أثار الناقد الرياضي السعودي عدنان جستنيه جدلا واسعا من خلال تغريدة نشرها في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل حذفها مرة أخرى بعد تداولها بشكل واسع على الإنترنت.

غرد جستنيه :“ عضو شرف اتحاد سابق يسرب أخبار إدارة الاتحاد في قضية منظورة، هذه التسريبات من عضو الشرف السابق، تضر قلعة العميد، وقد تؤدي إلى خسارته للقضية، إذا خسر الاتحاد هذه القضية، لا تلوموا من سربها.. وإنما من كان له دور في نادي الاتحاد، في تقديمها لذلك العضو الشرفي“.



وسرعان ما انتشرت تغريدة عدنان جستنيه المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد عبر الإنترنت ليحذفها بعد ذلك.

ولم يذكر جستنيه اسم صاحب القضية المنظورة، غير أن كثيرين ذهبوا إلى القضية الأبرز على الساحة الرياضية السعودية التي تخص نادي الاتحاد حاليا، وهي شكوى نادي النصر السعودي ضد نادي الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله.

وأعلن اتحاد الكرة السعودي قبل أيام أن الفيفا سينظر في شكوى النصر ضد حمدالله، فيما سنتظر لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة السعودي في شكوى النصر ضد إداري الاتحاد حامد البلوي.

وغرد الإعلامي علي الغامدي :“ الزميل عدنان جستنيه، أخي أحد المتيمين بحب الاتحاد، طلب مني أسألك : 1/ لماذا غردت بهذة التغريدة ، 2/ لماذا مسحت التغريدة ”.

كلام خطير 🔥🔥🔥🔥

من يقصد حبيبنا عدنان جستنيه 😳😳@Adnan_Jas pic.twitter.com/jfxhopkhCQ — غيث العَمري | ghith (@GhaythanAlamri) April 26, 2022

وغرد الناقد الرياضي غيث العمري :“ كلام خطير من يقصد حبيبنا عدنان جستنيه“، قبل أن يقوم جستنيه بحظره على تويتر.

وفسخ نادي النصر السعودي عقد حمدالله وطالبه بسداد الشرط الجزائي مؤكدا امتلاكه أدلة قانونية تسمح له بفسخ العقد والحصول على شرط جزائي، قبل أن يوقع حمدالله لنادي الاتحاد ويقدم مستويات مميزة.

وتبادل الطرفان الشكاوى لدى الاتحادين السعودي والدولى لكرة القدم، قبل أن يرفع النصر شكوى أخرى متهما مسؤولي الاتحاد بتحريض اللاعب والتفاوض معه خارج فترته الحرة.

ومؤخرا قال أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد تعليقا على القضية، إنه إن كان لنادي النصر حق فسيأخذه وإن كان لنادي الاتحاد حق فلن يتركه.