محمد نور يقاطع سامي الجابر أثناء لقاء تلفزيوني: "يمشي كدة كدة" (فيديو)

قاطع محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، سامي الجابر أسطورة نادي الهلال السعودي، خلال لقاء تلفزيوني على محطة إس بي سي، حيث داعبه بهتاف جماهير العميد المحبب.

وتحدث سامي الجابر لبرنامج ملعب إس بي سي عن فرص الاتحاد والهلال اللذين يتنافسان على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

وقال الجابر وهو رئيس نادي الهلال الأسبق أيضا، إن المنافسة تتطلب الاستمرارية والاستقرار، وهو ما يتوفر بشكل دائم في نادي الهلال أكثر من الاتحاد، غير أني أعترف أن لقب الدوري السعودي هذا العام قريب بشكل أكبر من الاتحاد.

وأثناء حديث الجابر، قاطعه نور بهتاف جماهير ولاعبي الاتحاد المفضل هذا العام ”يمشي كدة كدة“ الذي يردده الاتحاديون بعد كل انتصار مع اقتراب تحقيق لقب الدوري.

وتعود منافسات الدوري السعودي مجددا بعد عيد الفطر، حيث توقفت المنافسات لما يقرب من 40 يوما بسبب احتضان المملكة العربية السعودية لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث تقدم الأندية السعودية مردودا مميزا.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بعد مرور خمس وعشرين جولة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 49 نقطة غير أنه لعب مباراتين أقل.