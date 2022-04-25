أنمار الحائلي عن قضية عبدالرزاق حمدالله: إذا كان هناك حق للنصر سيحصلون عليه (فيديو)

علق أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، على الأزمة الدائرة حاليا بين ناديه ونظيره النصر والمغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم العميد.

وقال الحائلي في تصريحات تلفزيونية: ”هذه قضية حمدالله منظورة ونثق في الاتحاد السعودي والمؤسسة الرياضية وصعب نتحدث فيها، إذا كان فيه حق للنصر بيأخذونه، وإذا فيه حق لنادي الاتحاد صدقني راح نأخذه“.

وأضاف: ”نتمنى دعم الجماهير لنا في المرحلة المقبلة لكي نقتنص لقب الدوري السعودي“.

واندلعت أزمة جديدة مؤخرا في قضية حمدالله وناديه السابق النصر، بعدما تداول رواد موقع “تويتر” مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما في سبتمبر الماضي حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

وعلى إثر ذلك، طالبت إدارة نادي النصر الاتحاد السعودي لكرة القدم بسرعة البت في قضية النادي المرفوعة ضد اللاعب المغربي.

وجاء في بيان نادي النصر على حسابه في موقع ”تويتر“: نظرا لما أوردته بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة خلال الأيام الماضية، وإيضاحا للحقائق تود إدارة نادي النصر أن تؤكد لجماهير النادي خاصة والوسط الرياضي عامة أنها تقدمت بشكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 28 مارس 2022 ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي مدير كرة القدم واللاعب عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه السابق مع النادي وخلال الفترة المحمية.

وأضاف البيان: ”وقدمت إدارة نادي النصر الأدلة المادية مرفقة مع الشكوى وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة ومن مصادر معروفة ومثبتة وهذه الشكوى تختلف عن القضية المرفوعة أمام فيفا ضد اللاعب، حيث إن النزاع القائم أمام فيفا نزاع تعاقدي بين النصر واللاعب بخصوص التعويض المادي، بينما ترتكز الشكوى المقامة أمام الاتحاد السعودي على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان عقد اللاعب“.

وأشار: ”تؤكد إدارة نادي النصر أنها استندت في شكواها على المادة 2/55 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين للاتحاد السعودي، والتي نصت على: يخضع اللاعبون غير السعوديين للأحكام الواردة في هذه اللائحة والتعاميم الصادرة من الاتحاد. كذلك المادة السادسة من الفقرة السابعة للائحة ذاتها والتي نصت على: تختص اللجنة بإيقاع العقوبات الواردة في الفصل الثاني والعشرين على المخاطبين بهذه اللائحة إذا ثبتت مخالفتهم للائحة والقرارات والتعاميم الصادرة. وكذلك على المادة الخامسة فقرة 1 من عقد نادي النصر مع اللاعب والتي نصت على: يلتزم اللاعب بالامتثال للوائح والتعاميم الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والفيفا. وكذلك على المادة 22 من لائحة أوضاع اللاعبين في الفيفا ذات العلاقة بالاختصاص القضائي والتي نصت على: مع عدم إخلال الفيفا بحق أي لاعب أو مدرب أو جمعية أو ناد في التماس الإنصاف أمام محكمة مدنية في النزاعات المتعلقة بالتوظيف، فإن فيفا يختص بالنظر في النزاعات التعاقدية بين النادي واللاعب ذات البعد الدولي“.

اتحاد كرة القدم السعودي أكد في بيان رسمي عدم اختصاصه بالتحقيق في تلك الشكوى؛ لأنها تتضمن أطرافًا غير سعودية (حمدالله)، ونظرًا كذلك لأن هناك قضية مشابهة منظورة لدى فيفا، وقد رد النصر عليه بالإشارة إلى أن القضية الموجودة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم تختلف عن تلك المقدمة للاتحاد المحلي.

وتحرك الاتحاد بعد بيان النصر وأرسل للفيفا خطابًا يسأل خلاله عن موقفه من الشكوى، وهل يتم دمج شكوى النصر لدى الاتحادين معًا في فيفا أم ماذا.

وأعلن الاتحاد أن الجزء الخاص في الشكوى بالنصر وحمدالله سيكون مسؤولية فيفا؛ لأنه يتضمن طرفًا غير سعودي، في حين سيستكمل الاتحاد بلجانه المختلفة التحقيق في شكوى النادي العاصمي ضد الاتحاد.