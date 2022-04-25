مارسيلو غروهي يسعى للرحيل عن نادي الاتحاد السعودي والعودة للدوري البرازيلي

كشفت تقارير صحفية أن مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي ‎الاتحاد السعودي، يرغب في الرحيل عن الفريق والعودة إلى الدوري البرازيلي.

وحسب ما ذكرته صحيفة ”Bolavip“، فإن حارس الاتحاد البرازيلي مارسيلو يحتمل أن تكون وجهته نادي بوتافوغو البرازيلي.

وانضم مارسيلو للاتحاد السعودي في 2018، قادما من نادي غريميو بورتو البرازيلي، وجدد الاتحاد عقد الحارس البرازيلي إلى صيف 2023.

ولعب غروهي، البالغ من العمر 35 عاما، لنادي غريميو البرازيلي، في الفترة من 2004 إلى 2019.

وكانت صحف برازيلية سابقة أشارت إلى أن جماهير نادي غريميو لا تشعر بالرضا التام عن حارس الفريق الحالي، فقاموا بعمل حملة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإعادة مارسيلو غروهي.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري كأس المحترفين برصيد 60 نقطة من 25 مباراة، قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، محققا 19 انتصارا و3 تعادلات و3 هزائم.

ويواجه الاتحاد نظيره الفتح، في 6 مايو المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة دوري كأس المحترفين.

ويتصدَّر مارسيلو غروهي قائمة الشباك النظيفة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى المساهمة في انتصارات فريقه المتصدر، حسب الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين.

وخرج جروهي بشباك نظيفة في 11 مباراة من أصل 23 بمعدل أقل من نصف هدف للمباراة الواحدة. ويحتل الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس مرمى الفيحاء، المركز الثاني، إذ خرج بشباك نظيفة في 10 مباريات من أصل 24.

ويأتي ثالثًا عبد الله المعيوف، حارس مرمى الهلال، الذي أنقذ فريقه من 49 هدفًا، وخرج في ثماني مباريات في الدوري دون أن تهتز شباكه. في حين يحل الأوكراني مكسيم كوفال، حارس مرمى الفتح، في المركز الرابع بشباك نظيفة في 8 مباريات.