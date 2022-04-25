تقرير: الأعضاء الذهبيون في الأهلي السعودي يتجهون لسحب الثقة من إدارة ماجد النفيعي

كشفت صحيفة ”الوطن“ السعودية عن تقدم عدد من الأعضاء الذهبيين في النادي الأهلي بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية للراقي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الإثنين، إلى أن ”هذا الطلب جاء لوجود ملاحظات على عمل إدارة النادي الحالية برئاسة ماجد النفيعي، وتم رفع الخطاب إلى وزارة الرياضة ومن المتوقع أن يحدد موعد عقد الجمعية غير العادية بعد عيد الفطر المبارك“.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن ”الأعضاء الذهبيين الذين تقدموا بطلب عقد الجمعية العمومية يرون أن هناك بعض الأخطاء والتجاوزات الإدارية من قبل إدارة النادي ويجب مناقشتها، وإن تطلب الأمر سحب الثقة من الإدارة الحالية برئاسة ماجد النفيعي“.

وأكدت أنه ”على الناحية الأخرى الإدارة لا تخشى مناقشات الأعضاء الذهبيين خلال الجمعية؛ لأنها تثق بعملها وعدم وقوعها في أخطاء قد تؤدي إلى سحب الثقة منها، وأن الأعضاء سيناقشون الإدارة بخصوص نتائج الفريق الأول لكرة القدم وترتيبه في جدول الدوري والمهدد بالهبوط، والعمل الإداري والقائمين عليه خصوصاً في قطاع كرة القدم، وبعض التعاقدات التي تسببت في هدر مالي من مدرب ولاعبين وإداريين“.

يذكر أن الفريق الجداوي يعاني بشكل كبير طوال الموسم الجاري، حتى أنه ودع المنافسة على كافة البطولات المحلية مبكرًا، ولم ينجح بالأساس في التأهل للنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

ويفصل ”الراقي“ ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع بقاء خمس جولات متبقية على النهاية.

نواصل العمل بكل تركيز وحماس استعداداً للمواجهات المقبلة 📸💚 pic.twitter.com/rDpILgYVLV — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 24, 2022

كما قامت إدارة الأهلي خلال الفترة الماضية بإقالة المدير الفني الألباني بيسنيك هاسي، والتعاقد مع الأوروغوياني روبرت سيبولدي، الذي يسير بشكل جيد إلى حد ما مع الفريق.

أمام كل هذه التذبذبات، طالبت الجماهير مرارًا وتكرارًا النفيعي بتقديم استقالته هو ومجلسه، خاصةً وأنها طالبته كثيرًا بإقالة هاسي إلا أن الإدارة تأخرت، حتى أصبح وضع الفريق بالدوري المحلي سيئًا.

الرئيس الحالي للأهلي تولى المسؤولية في فترة صعبة، بعد تقديم عبد الإله مؤمنة استقالته، نظرًا لتراجع النادي على كافة المستويات.

وفي مايو 2021، فاز النفيعي في انتخابات الراقي، بعد منافسة مع زياد اليوسف، انتصر بها باكتساح.

وسبق للنفيعي أن ترأس النادي الأهلي لعدة أشهر في 2018، لكنه رحل لظروف خاصة وقتها.

ويستعد الأهلي لملاقاة الباطن يوم الخميس 5 مايو، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، ويأتي الباطن بالمركز الرابع عشر وفي رصيده 25 نقطة.