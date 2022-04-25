إيغالو مهاجم الهلال على رادار موناكو وخيتافي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن لاعب نادى الهلال السعودى أوديون إيغالو أصبح على رادار بعض الأندية الفرنسية والإسبانية.

وحسب شبكة ”sky sports“ إن كلا من نادى موناكو الفرنسي، ونادي خيتافي الإسباني يبحثان إمكانية التعاقد مع النيجيرى أوديون إيغالو مهاجم نادي الهلال السعودي خلال الصيف المقبل.

وانضم إيغالو للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادى الشباب السعودى، لمده موسم ونصف.

ويتصدر إيغالو ترتيب هدافي الدوري، برصيد 12 هدفا خلال 18 مباراة لعبها مع الشباب والهلال حتى الآن.

وخاض المهاجم النيجيرى البالغ من العمر 32 عاما، مع الشباب 32 مباراة، في مختلف البطولات، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ولعب أوديون لعدة أندية منها، غرناطة،واتفورد، تشانغتشون ياتاي، شنغهاي الصيني وآخرها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتأهل الهلال إلى دور ثمن النهائي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، بعد حصوله على 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل وحيد، ودون هزيمة، بمشاركة فاعلة من أيغالو الذي يقدم مستويات ممتازة منذ ارتدائه قميص الزعيم.

ويحتل الهلال، المركز الثاني في دوري كأس المحترفين برصيد 49 نقطة، كما تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الشباب (2/1) حيث سيواجه الفيحاء.