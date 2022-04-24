كشف الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل تطورات الحالة الصحية للإعلامي محمد البكيري.

وكتب المريسل عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”تواصلت مع أقارب الغالي محمد البكيري منذ ثوان، و أكدوا لي أنه لا يزال في غرفة الإفاقة بعد نجاح العملية ولله الحمد“.

تواصلت مع اقارب الغالي #محمد_البكيري منذ ثواني و أكدوا لي أنه لا يزال في غرفة الإفاقة بعد نجاح العملية و لله الحمد

الله يحفظه من كل شر و الله يمده بالصحة و العافية و يطول بعمره و يخليه لعين ترجيه

ادعوا له 🙏 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) April 24, 2022

وأضاف: ”الله يحفظه من كل شر والله يمده بالصحة والعافية ويطول بعمره ويخليه لعين ترجيه“.

ويوم أمس السبت أعلن محمد البكيري، مقدم برنامج ”المنصة“، خضوعه لعملية قلب مفتوح في تطور جديد على حالته الصحية.

ويمر البكيري بأزمة صحية منذ فترة، حيث حظي بعناية واهتمام وزارة الرياضة السعودية، كما أعلن عبر حسابه على موقع ”تويتر“ منذ عدة أيام.

وغرد البكيري: ”استودعت الله نفسي وعيالي وأهلي، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه جميعا، صباح غدٍ سأجري عملية ”قلب مفتوح“ لانسدادات الشرايين. لذا أسأل الله لي ولكم الخير حيث كان. دعواتكم. سامحونا. في أمان الله“.

ولم يذكر البكيري تفاصيل أخرى حول حالته الصحية، بعدما أعلن بشكل مفاجئ خضوعه لجراحة قلب مفتوح، خاصة أنه كان قد أعلن يوم 13 أبريل الجاري عن تحسن في صحته، حيث غرد: ”اللهم لك حمد على نعمك التي لا تُحصى، بفضل الله حالتي اليوم أفضل. تحتاج فقط بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان. لذا أشكر وزير الرياضة على اهتمامه وتوجيهه بذلك. كذلك شكرا لكافة الزملاء في الوسط الإعلامي والجمهور الرياضي على دعواتهم وسؤالهم، وأعتذر لهم عن تقصيري في الردود“.

وحظي البكيري بدعم الوسط الرياضي السعودي بعدما غرد يوم 12 أبريل: ”يا رب انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك. يا رب ما عجز عنه الأطباء، فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء. اللهم اشفني شفاءً لا يغادر سقماً.. وانثر في جسدي العافية برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آمين“.

والبكيري أحد الإعلاميين الرياضيين البارزين في السعودية، وهو رئيس تحرير صحيفتي النادي والرياضي السابق، ويقدم حاليا برنامج المنصة على إذاعة ألف ألف.