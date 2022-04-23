ترتيب مجموعة الهلال بعد التعادل مع الشارقة في دوري أبطال آسيا

تعادل نادي الهلال السعودي مع نظيره الشارقة الإماراتي، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سجل ثنائية الشارقة عثمان كامارا وماجد المحرزي، في الدقيقتين الخامسة و45، في حين سجل ثنائية الهلال متعب المفرج في الدقيقة 78، وسالم الدوسري من ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 96.

وتقدم عثمان كمارا بهدف للشارقة بعد مرور خمس دقائق، وأضاف ماجد راشد الهدف الثاني قبل الاستراحة مباشرة.

وقلص متعب الفرج الفارق للهلال في الدقيقة 78، قبل أن يدرك سالم الدوسري التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

واستشاط كوزمين أولاريو مدرب الشارقة غضبا بعد احتساب ركلة الجزاء لمصلحة فريقه السابق وألقى بأكثر من قارورة مياه على الأرض كما وجه بعنف لكمات لمقاعد البدلاء.

وأصبح رصيد الهلال، الذي فاز في أول أربع جولات، 13 نقطة من خمس مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق ثلاث نقاط عن الريان القطري صاحب المركز الثاني الذي تفوق 1-صفر على الاستقلال ممثل طاجيكستان قبل مواجهة حامل اللقب يوم الأربعاء.

وبات الشارقة يملك خمس نقاط من خمس مباريات وودع المسابقة.

وفي مباراة أخرى، أحرز يوهان بولي هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح الريان الفوز 1-صفر على الاستقلال ممثل طاجيكستان، وإنعاش آمال عبور دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم السبت.

ونفذ بولي ركلة حرة في الدقيقة 90، ووضع الكرة ببراعة في شباك الاستقلال، ليهدي الفريق القطري ثلاث نقاط ثمينة، ويعوض إهدار فرصة قبلها بدقائق بعدما سدد عاليا عقب تمريرة ياسين براهيمي.

ونقل حساب الريان على تويتر عن بولي قوله: ”قمنا بعمل شاق وحافظنا على حظوظنا في التأهل. حققنا ما نتمناه وهناك تناغم كبير بين اللاعبين“.

وأضاف نيكولاس كوردوفا، مدرب الريان: ”كنا نعلم بصعوبة المباراة والشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص. الاجتهاد سر النجاح، وسنقدم كل ما لدينا لاغتنام الفرصة التاريخية“.

وبات رصيد الريان عشر نقاط من خمس مباريات، وعزز موقعه في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، وبقي الاستقلال دون رصيد بعد الخسارة الخامسة على التوالي.

ويتأهل متصدر المجموعة بشكل مباشر إلى الدور التالي، إلى جانب أفضل ثلاثة فرق بالمركز الثاني ضمن خمس مجموعات في الغرب.

ويختتم الريان مشواره في دور المجموعات أمام الهلال، يوم الأربعاء المقبل.