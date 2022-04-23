تقرير: الهلال والأهلي يتنافسان لضم المغربي رومان سايس

كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن إدارة النادي الأهلي السعودي قدمت عرضا لوكيل أعمال المغربي رومان سايس، مدافع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، لضم اللاعب في الميركاتو المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورتس“، إن نادي الهلال السعودي أيضا أبدى اهتمامه بضم اللاعب، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم سايس، البالغ من العمر 32 عاما، لوولفرهامبتون في صيف 2016، وينتهي عقده معه الصيف المقبل.

ويلعب رومان في مركز الدفاع، وخاض مع الفريق الإنجليزي 203 مباراة وسجل خلالها 15 هدفا وصنع 3 أهداف.

وسبق لرومان سايس اللعب لعدة أندية مثل: أولمبيك فالانس، وكليرمونت، ولوهافر، وأنجيه، كما يشارك المنتخب المغربي منذ 2012.

سايس لعب 28 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل بها هدفين.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة من 25 مباراة، بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، قبل 5 جولات على نهاية الموسم، حيث حقق الأهلي 6 انتصارات مقابل 10 تعادلات و9 هزائم.

ويحتل الهلال، المركز الثاني في دورى كأس المحترفين برصيد 49 نقطة، كما تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الشباب (2/1).