نادي الاتحاد السعودي يسعى لضم العراقي ضرغام إسماعيل

كشفت تقارير إعلامية على أن إدارة‏ نادي ‎الاتحاد السعودي أنها استفسرت عن اللاعب العراقي ضرغام إسماعيل، ظهير أيسر نادي القوة الجوية العراقية.

وحسب ما ذكرته القناة ”الرابعة“ العراقية، يوم السبت، فإن اللاعب العراقي، البالغ 27 عاما، سبق أن أبدى رغبته باللعب في الدوري السعودي، موضحا أن هناك وسيطا سعوديا حاول التوقيع مع اللاعب كوسيط، والاتحاد استفسر عن اللاعب عن طريق هذا الوكيل السعودي.

يلعب ضرغام في مركز الدفاع، وسبق له اللعب لعدة أندية مثل: الشرطة العراقي، تشايكور ريزه سبور، الزوراء،حتى انتقل للقوة الجوية في 2021.

🚨🚨 مراسل القناة الرابعة:

نادي #الاتحاد استفسر عن " ضرغام إسماعيل" الظهير الأيسر لنادي القوة الجوية العراقي عن طريق وسيط سعودي. • ضرغام اسماعيل تواجد في التشكيلة المثالية لأبطال آسيا في جولتين متتاليتين. pic.twitter.com/57VIxYQSd7 — ITTI MANIA (@IttiMania) April 23, 2022

ويشارك المدافع العراقي مع منتخب بلاده منذ 2009، وتأهل مع المنتخب إلى نهائيات كأس الخليج العربي، ما جعله سببا لشهرته في العراق.

وتأهل ضرغام مع المنتخب إلى كأس آسيا 2015 في أستراليا، ولعب بعض مباريات تصفيات كأس العالم 2014 في البرازيل.

وشارك ببطولة كاس أمم آسيا المقامة في أستراليا وقدم فيها أفضل أداء، خاصة في مباراة العراق وإيران، حتى نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نادي الهلال ،قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، محققًا 19 انتصارا، و3 تعادلات و3 هزائم.

ويواجه الاتحاد نظيره الفتح، في 6 مايو المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة دوري كأس المحترفين.

كوزمين كونترا

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد، فعلت بند التمديد موسما مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، حيث تنتهى صلاحية البند الإلزامي للمدرب، السبت المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحفية ”الرياضية“، فإن النادي جدد عقد كونترا الأسبوع الماضي، حيث سيتم إرساله لوزارة الرياضة لاعتماده قبل الاعلان رسميا عن العقد.

وكانت إدارة الاتحاد قد صرحت سابقا أنه في حالة الموافقة على التمديد سيتم إقرار اتفاقات جديدة في العقد، حيث سيحصل المدرب على 1.8 مليون دولار في الموسم للمدرب وجهازه الفني المعاون.

وأبدت إدارة الاتحاد من قبل تمسكها بالمدرب الروماني، الذي يشعر بالارتياح مع الفريق، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق خلال الموسم الجاري.

وتولى كونترا قيادة الاتحاد منذ أواخر أغسطس الماضي، خلفا للبرازيلي فابيو كاريلي، عقب الخسارة أمام الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية.

وبدأ مسيرته التدريبية في نادى بوليتينيكا تيميشوارا في 2010، وبعد موسمين انتقل لنادي فوينلابرادا الإسباني، ثم انتقل لقيادة فريق بيترولول بلويشتي.

وقاد كوزمين البالغ من العمر 47 عاما، العديد من الأندية مثل دينامو بوخارست، رومانيا، ألكورون، خيتافي.

وحصل كوزمين على بطولتين فقط في مسيرته، كانتا في رومانيا، حيث فاز بكأس رومانيا مع نادي بيترولول بلويشتي في 2012، وكأس الرابطة في 2016 مع دينامو بوخارست.