"استودعت الله نفسي وعيالي وأهلي ".. محمد البكيري يعلن خضوعه لعملية قلب مفتوح

أعلن الإعلامي السعودي محمد البكيري، مقدم برنامج ”المنصة“ خضوعه لعملية قلب مفتوح في تطور جديد لحالته الصحية.

ويمر البكيري بأزمة صحية منذ فترة، حيث حظي بعناية واهتمام وزارة الرياضة السعودية، كما أعلن عبر حسابه على تويتر منذ عدة أيام.

استودعت الله نفسي وعيالي وأهلي.. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعة جميعا.

صباح غدا ساجري عملية ( قلب مفتوح) لانسدادات الشرايين. لذا أسأل الله لي ولكم الخير حيث كان. دعواتكم. سامحونا.

في أمان الله❤️ ✋️ — محمد البكيري (@m_bukairy) April 23, 2022

وغرد البكيري :“استودعت الله نفسي وعيالي وأهلي، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعة جميعا، صباح غدا سأجري عملية ( قلب مفتوح) لانسدادات الشرايين. لذا أسأل الله لي ولكم الخير حيث كان. دعواتكم. سامحونا. في أمان الله“.

ولم يذكر البكيري تفاصيل اخرى حول حالته الصحية بعدما أعلن بشكل مفاجئ عن خضوعه لجراحة قلب مفتوح، خاصة أنه كان قد أعلن يوم 13 أبريل الجاري عن تحسن في صحته، حيث غرد :“ اللهم لك حمد على نعمه التي لا تُحصى. بفضل الله حالتي اليوم افضل. تحتاج فقط بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان.لذا اشكر وزير الرياضة على اهتمامه وتوجيهه بذلك. كذلك شكرا لكافة الزملاء في الوسط الإعلامي والجمهور الرياضي على دعواتهم وسؤالهم. واعتذر لهم عن تقصيري في الردود.“.

وحظي البكيري بدعم الوسط الرياضي السعودي بعدما غرد يوم 12 أبريل :“ يارب انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك. يارب ما عجز عنه الأطباء، فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء. اللهم اشفني شفاءً لا يغادر سقماً.. وانثر في جسدي العافية برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آمين“.

البكيري أحد الإعلاميين الرياضيين البارزين في المملكة العربية السعودية، وهو رئيس تحرير صحيفتي النادي والرياضي السابق، ويقدم حاليا برنامج المنصة على إذاعة ألف ألف.