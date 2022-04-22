الشاب السعودي يكتسح مومباي 6-0 ويضمن التأهل للأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا

ضمن نادي الشباب السعودي التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على مومباي سيتي الهندي 6-0، يوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.

ونجح الشباب بتسجيل هدف التقدم بعدما تقدم نواف العابد داخل المنطقة ومرر إلى هتان باهبري ليسدد بيسراه كرة جميلة في الشباك بالدقيقة 19.

ثم تمكن الفريق السعودي من تسجيل الهدف الثاني بعدما تقدم هتان باهبري بالكرة، ومرر إلى كارلوس داخل المنطقة ليسدد كرة تجاوزت الحارس لاتشينبا، وحاول المدافع مرتضى فال إبعادها، لكنه وضعها بالخطأ في مرمى فريقه (36)، لينهي الشباب الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي الدقيقة 52 نجح الشباب بتسجيل الهدف الثالث بعدما مرر متعب الحربي كرة متقنة خلف المدافعين إلى كارلوس، ليتقدم داخل المنطقة، ويراوغ مدافع قبل أن يسدد من تحت الحارس لاتشينبا.

ثم عاد باهبري ليسجل الهدف الرابع للشباب بعدما تابع تمريرة نواف العابد داخل المنطقة، وسدد من تحت حارس مومباي (64).

وأضاف باهبري الهدف الشخصي الثالث له، والخامس للشباب في الدقيقة 67، عندما وصلته تمريرة خالد الغامدي من الجناح الأيمن، وتقدم بالكرة قبل أن يسدد من وضع نصف طائر في المرمى.

الشباب 2 مومباي 0 مرتضى فول يسجل بالخطأ في مرماه#دوري_ابطال_اسيا #الشباب_مومباي pic.twitter.com/AaG6x6DGUB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2022

وأضاف كارلوس الهدف السادس للفريق السعودي بعدما وصلته تمريرة باهبري في مواجهة المرمى ليضعها بسهولة في الشباك (81).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الجمعة، أيضًا فوز القوة الجوية العراقي على الجزيرة الإماراتي 3-2 على استاد الملك فهد الدولي.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثانية:

وحافظ الشباب بهذا الفوز على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، مقابل 7 نقاط للقوة الجوية، و4 لكل من الجزيرة ومومباي، حيث ضمن الشباب التأهل إلى دور الـ16.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة، يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الجزيرة مع الشباب، ومومباي سيتي مع القوة الجوية.