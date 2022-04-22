اتحاد الكرة السعودي يكشف موقفه من شكوى النصر ضد الاتحاد

فنّد الاتحاد السعودي لكرة القدم، موقفه بشأن شكوى نادي النصر، التي كان قد تقدم بها إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضد نادي الاتحاد، وبعض إدارييه وأحد لاعبيه.

وأصدر اتحاد القدم السعودي، مساء اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا بشأن تلك المشكلة، قائلًا: ”لعلم لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بوجود قضية منظورة لدى فيفا تتعلق بنفس الأطراف، قامت بالطلب من الإدارة القانونية لدى الاتحاد السعودي بالاستفسار من الجهة المختصة لدى فيفا فيما يخص تحديد جهة الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة“.

وأضاف: ”أفاد فيفا في رده، بتاريخ 19 أبريل، أن القضايا ذات البعد الدولي التي يكون أحد أطرافها لاعبًا غير سعودي، حتى وإن كان مسجلًا لدى ذات الاتحاد الذي ينتمي له النادي يختص فيفا بالنظر فيها“.

وواصل: ”أشار فيفا في رده إلى أن الجزء المتعلق بالنادي واللاعب يعد من اختصاص الجهة القضائية لديهم والتي تنظر حاليًا في نزاع مشابه، وأن هذه الحالة يظهر أنها تحمل أوجه تشابه فيما يتعلق بالأطراف والموضوع“.

واختتم: ”وعليه، فقد باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين استكمال سيرها في الشكوى في الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها وفق اللائحة“.

يذكر أن النصر كان قد تقدم بشكوى لدى لجنة الاحتراف ضد هدافه السابق وناديه الجديد، في نهاية مارس الماضي، وقد ظهر مقطع صوتي مسرب قبل يومين قيل إنه لحمدالله، وحامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد، يعود إلى يوم قبل مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي.

وتقدمت إدارة النصر بشكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتاريخ 28 مارس 2022، ضد نادي الاتحاد، وحامد البلوي، مدير الكرة، واللاعب عبدالرزاق حمدالله، بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه التعاقدي السابق مع النصر وخلال الفترة المحمية“.

وأصدرت إدارة النصر بيانًا آنذاك قالت فيه إنها قدمت الأدلة المادية مرتفعة مع الشكوى وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة، ومن مصادر معروفة ومثبتة، وهذه الشكوى تختلف عن القضية المرفوعة أمام الفيفا ضد اللاعب، حيث إن النزاع القائم أمام الفيفا نزاع تعاقدي بين النصر واللاعب بخصوص التعويض المادي، بينما ترتكز الشكوى المقامة أمام الاتحاد السعودي على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان عقد اللاعب.

وتابع البيان: ”تؤكد إدارة النصر أنها استندت في شكواها على المادة 55/2 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي، وبما أن الاختصاص في هذه الشكوى يعد حقًا أصيلًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المحلية وبالعودة للتلميحات التي وردت في بيان اتحاد الكرة، فجر أمس، فإن إدارة النصر تدعو رئس مجلس إدارة الاتحاد، ياسر المسحل، بأن يحث الإدارة القانونية في الاتحاد على العمل والتمسك باختصاص لجان الاتحاد وسلطاتها، وعدم تفويض هذه الاختصاصات إلى أطراف خارجية، قد تستغرق لديها القضايا مُددًا طويلة، كما تؤكد الإدارة أن هذه القضية تمس بوضوح القضاء الرياضي، وهذا شأن يهم الجميع“.