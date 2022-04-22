رامز جلال عن سالم الدوسري: تورنيدو الكرة السعودية.. وقصة شعره "تسريحة الهدهد" (فيديو)

تعرَّض ياسر الدوسري، نجم نادي الهلال والمنتخب السعدي لحالة من الذعر والخوف، بعد وقوعه ضحية الفنان رامز جلال خلال برنامج المقالب ”رامز موفي ستار“.

وخلال حلقة، اليوم الجمعة، وقع الدوسري ضحية لبرنامج ”رامز موفي ستار“، بالتعاون مع الفنان العالمي ”فان دام“، وظهرت عليه حالة من الرعب خلال تنفيذ المقلب.

وكالعادة سخر رامز جلال من سالم الدوسري، قائلًا: “ ”إيه النضَّارة دي، شبه نضارة أحمد زكي في مستر كاراتيه.. والتسريحة دي اسمها تسريحة الهدهد“.

وواصل رامز سخريته، قائلًا: إحنا بناخد مقاس شريهان مش لعيب كرة.. تحسه خارج من سجن الاستئناف.. يا خبر أسود يا جدعان، إيه الدقن والسكسوكة دي، دا لو قفل بوقه هيبقى عامل زي علامة مرسيديس“.

وتحدث رامز جلال عن سالم الدوسري، قائلًا: ”لاعب عالمي.. محدش زيه في شهرته.. بيعرف يجيب جول وهو بيتكلم في التليفون.. عاصفة الملاعب.. أحسن لاعب في قارته.. تورنيدو الكرة السعودية“.

مقدمة حلقة سالم الدوسري ومقابلة فاندام في #رامز_موفي_ستارhttps://t.co/gKtwrrdTRy — Ramez Galal (@ramezgalal) April 22, 2022

رعب سالم الدوسري من التعبان بشكل غير طبيعي 😂#رامز_موفي_ستارhttps://t.co/Sa85T6cExS — Ramez Galal (@ramezgalal) April 22, 2022

ويشارك ”رامز“ في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي ”فان دام“ باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.

وتدور فكرة برنامج ”رامز موفي ستار“ هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم النجم العالمي ”فان دام“، بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

وفي حالة استضافة لاعب كرة يتم استدراجه للمشاركة في إعلان لمنتج كبير، ثم تتوالى أحداث المقلب.