تقارير: براءة عبدالرزاق حمدالله في قضية سب أحمد الغامدي المدير التنفيذي للنصر

كشفت تقارير إعلامية أن محكمة الاستئناف بالمملكة العربية السعودية أيدت حكم المحكمة الابتدائية الجزائية في القضية التي رفعها أحمد الغامدي المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، ضد عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد.

وكتب الإعلامي ”هتان النجار“ عبر حسابه الشخصي عبر ”تويتر“ تفاصيل الحكم، قائلا: ”محكمة الاستئناف تؤيد حكم المحكمة الابتدائية الجزائية وينتصر الحكم القضائي من جديد للاعب عبدالرزاق حمدالله في قضيته مع الرئيس التنفيذي الذي يطالب بسجنه“.

وأضاف: ”بالتالي أصبح الحكم نهائيا، مبروك للكابتن عبدالرزاق“.

محكمة الاستئناف تؤيد حكم المحكمة الابتدائية الجزائية وينتصر الحكم القضائي من جديد للاعب عبدالرزاق حمدالله في قضيته مع الرئيس التنفيذي الذي يطالب بسجنه وبالتالي اصبح الحكم نهائي مبروك للكابتن عبدالرزاق. — هتان النجار (@Hattan_Alnajjar) April 21, 2022

ورفع الغامدي سابقا قضية ضد حمدالله؛ باتهام اللاعب بسبه وقذفه، وذلك عقب مشادة كلامية بينهما خلال إحدى المباريات، وتكسيره للوحة التدريب في غرفة الملابس.

وكان النصر قد فسخ عقد حمدالله البالغ 31 عاما بعد 3 سنوات ونصف مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب ما أسماه ”سلوكيات مشينة“ من اللاعب، ليتعاقد معه الاتحاد، في الشتاء الحالي، وحتى 30 يونيو 2023.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، بعد الاتحاد المتصدر بـ60 نقطة، والهلال في المركز الثاني بـ49 نقطة.