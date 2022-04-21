ماتيوس بيريرا قريب من مغادرة نادي الهلال السعودي

كشفت مصادر خاصة، قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، أن اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق.

وبحسب مصادر فإن اللاعب لن يكمل تعاقده مع نادي الهلال حيث سيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعن أسباب عدم استكمال اللاعب لعقده الذي لم ينه بعد موسمه الاول، قالت مصادر إن بيريرا لا يشعر بالراحة في المنطقة العربية، كما يرى نادي الهلال أن اللاعب المنضم الصيف الماضي وسط توقعات كبيرة بنجاحه لم يقدم المنتظر منه مقابل قيمته المادية المرتفعة التي جاء بها من الدوري الإنجليزي.

وسينظر نادي الهلال في العروض المقدمة للاعب البرازيلي الصيف المقبل.

ويلعب بيريرا البالغ من العمر 25 عاما في مركز خط الوسط المهاجم كما يلعب كجناح أيمن، وانضم لنادي الهلال في صيف 2021، قادما من وست بروميتش ألبيون.

وانضم اللاعب البرازيلي للهلال بصفقة قدرت بـ 90 مليون ريال سعودي، وحقق مع الهلال دوري أبطال آسيا 2021، وكأس السوبر السعودي 2022.

وشارك بيريرا مع الهلال في 25 مباراة في كل المسابقات الرسمية، حيث سجل هدفين فقط مع 12 تمريرة حاسمة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة الأولى، بدوري أبطال آسيا، برصيد 12 نقطة، حيث حقق 4 انتصارات على الشارقة الإماراتي، والريان القطري، واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني مرتين، وضمن التأهل لدور ثمن النهائي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في دوري المحترفين السعودي برصيد 49 نقطة، كما تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الشباب (2/1)، ويواجه الفيحاء.