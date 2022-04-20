رياضة

أنمار الحائلي يعلن إنتاج فيلم باسم "أنا الاتحاد" لسرد إنجازات العميد
تاريخ النشر: 20 أبريل 2022 22:55 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2022 23:55 GMT

أنمار الحائلي يعلن إنتاج فيلم باسم "أنا الاتحاد" لسرد إنجازات العميد

أعلن أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي عن إطلاق "فيلم سينمائي"، تحت اسم "أنا الاتحاد". وأكد الحائلي في مؤتمر صحفي للكشف عن تصوير فيلم "أنا الاتحاد" أن

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي عن إطلاق ”فيلم سينمائي“، تحت اسم ”أنا الاتحاد“.

وأكد الحائلي في مؤتمر صحفي للكشف عن تصوير فيلم ”أنا الاتحاد“ أن هذا الفيلم يعد أحد أضخم مشاريع النادي عبر التاريخ الحديث.

وسيتحدث الفيلم ”بشكل درامي“ عن نادي الاتحاد، وإنجازاته عبر التاريخ، من بداية التأسيس وحتى الآن.

وكشف الحائلي أن فيلم ”أنا الاتحاد“، سيكون من إنتاج شركة ”تد فيلد“، أحد أكبر المنتجين في السينما الأمريكية ”هوليوود“، وسيتم إنتاجه باللغة العربية.

وسيتم تصوير الفيلم في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية؛ ومن ضمنها منطقة ”نيوم“ السياحية في المملكة.

وبسؤاله عن مدة عرض الفيلم قال: ”ستصل إلى ساعتين، وسيشارك فيه نجوم الفن العربي“.

وسيتم عرض فيلم ”أنا الاتحاد“ في دور السينما المحلية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الخليج، وأمريكا.

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ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 60 نقطة، قبل 5 جولات من نهاية البطولة.

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