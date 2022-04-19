ترتيب مجموعة الهلال بعد الفوز على استقلول دوشنبة في دوري أبطال آسيا

واصل الهلال السعودي عروضه القوية بالفوز على استقلول دوشنبة بطل طاجيكستان، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ليصبح ”الزعيم“ أول المتأهلين لدور الـ16 للمسابقة القارية.

وسجل أهداف الهلال النيجيري أوديون إيغالو (هدفين) في الدقيقتين 8 و33، وسالم الدوسري في الدقيقة 92.

ورفع الهلال، حامل اللقب، رصيده إلى 12 نقطة بعد انتصاره الرابع على التوالي ليضمن بذلك التأهل للدور الثاني للبطولة، ويليه الريان بسبع نقاط مقابل 4 نقاط للشارقة في المركز الثالث، فيما يتذيل استقلال دوشنبة الترتيب دون نقاط.

🚨 رسمياً 👏🏻 حامل اللقب الهلال أول المتأهلين من مرحلة المجموعات في 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022! pic.twitter.com/d2TnvVFLjd — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 19, 2022

ويلتقي الهلال مع الشارقة الإماراتي، يوم السبت، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، فيما يواجه استقلول الطاجيكي نظيره الريان القطري في الجولة ذاتها.

وفي مباراة أخرى، انفرد الريان القطري بالمركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا بعد فوزه 3-1 على الشارقة الإماراتي ضمن الجولة الرابعة في استاد الملك فهد بالرياض.

وتعادل الريان 1-1 مع الشارقة في الجولة الماضية، لكن انتصاره، اليوم، رفع رصيده إلى 7 نقاط متأخرًا بفارق 5 نقاط عن الهلال السعودي حامل اللقب والمتصدر.

ويأتي الشارقة في المركز الثالث بأربع نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية في 4 مباريات.

وتقدم الريان بعد 12 دقيقة من البداية عندما حول سالم سلطان مدافع الشارقة تسديدة محمد جمعة من الناحية اليسرى بالخطأ في مرمى زميله الحارس عادل الحوسني.

لكن كايو لوكاس أدرك التعادل للفريق الإماراتي بعدها بست دقائق بتسديدة هائلة من مدى بعيد.

وأهدر يوهان بولي القادم من ساحل العاج فرصة خطيرة للريان عندما أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة أبعدها الحوسني بصعوبة إلى ركنية في الدقيقة 38.

ونفذ القائد ياسين براهيمي الركنية، وأرسل تمريرة عرضية ارتقى لها ستيفان نزونزي، وحولها بضربة رأس إلى داخل شباك الحوسني بعدها بدقيقة واحدة.

وأهدر أوتابيك شكوروف فرصة إدراك التعادل للشارقة عندما تسلم تمريرة متقنة من كايو سددها اللاعب الأوزبكي أعلى المرمى في الدقيقة 54.

وجعل الجزائري براهيمي، الحائز على جائزة رجل المباراة، النتيجة 3-1 في الدقيقة 62 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة لوانزينيو لهاشم علي لاعب الريان داخل المنطقة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أهدر برنارد فرصة تسجيل الهدف الثاني للشارقة عندما أرسل تسديدة قوية تصدى لها حارس الريان وحولها لركلة ركنية.

وتقام الجولة الخامسة من مباريات المجموعة، يوم السبت المقبل، حيث يلتقي الريان مع الاستقلال، والشارقة مع الهلال.

ويتأهل إلى دور الستة عشر في غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني.

وتصعد 8 أندية من الغرب إلى دور الستة عشر مع 8 أندية أخرى من 5 مجموعات في منطقة الشرق.