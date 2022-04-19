الهلال السعودي يستهدف ضم أندريا بيلوتي نجم تورينو الإيطالي

كشفت تقارير إيطالية أن نادي الهلال السعودي تواصل مع نظيره تورينو الإيطالي، لضم مهاجم الفريق أندريا بيلوتي.

ووفقًا لما ذكره موقع ”napolicalcio24“ الإيطالي، فإن النادي السعودي تواصل مع نظيره الإيطالي للاستفسار عن إمكانية ضم بيلوتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن نادي تورينو أيضًا يسعى إلى إغراء اللاعب الإيطالي لتجديد عقده مع الفريق، حيث سينتهى عقده، في 30 يونيو المقبل.

ويلعب أندريا بيلوتي، البالغ من العمر 28 عامًا، في مركز الهجوم، وانتقل لنادي تورينو في 2015، قادمًا من باليرمو، كما يلعب للمنتخب الإيطالي، منذ العام 2011.

وبدأ مسيرته الكروية في نادي ألبينوليفي، الذي يلعب في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول العام 2012.

وسجل مع تورينو 110 أهداف، وصنع 28 أخرى، خلال 247 مباراة رسمية، ومثل منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، في 42 مباراة رسمية، سجل خلالها 12 هدفًا.

وبيولي شارك مع تورينو هذا الموسم في 19 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

وحصد بيلوتي العديد من الجوائز مثل: جائزة الكرة الفضية الإيطالية في 2016،

جائزة جوسيب بريسكو في 2017، لاغازيتا ديلو سبورت أداء السنة في 2017.

ويواجه نادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، استقلول دوشنبه الطاجكي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الهلال المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الشارقة الإماراتي في المركز الثاني بـ4 نقاط، ويليه الريان القطري، فيما يأتي الاستقلول في المركز الأخير بلا نقاط.