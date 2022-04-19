ما دور ميسي وملك إسبانيا السابق في إقامة كأس السوبر بالسعودية؟

وضع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وجيرارد بيكيه مدافع برشلونة ومالك شركة ”كوزموس“ خطة لإقناع جميع الأطراف بضرورة تغيير موعد ومكان كأس السوبر الإسبانية، ولعبها في يناير/كانون الثاني بالمملكة العربية السعودية بدلاً من أغسطس/آب.

من بين تلك الأطراف كان ديفيد أغانزو رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان، أحد الأطراف التي كان عليها إعطاء الضوء الأخضر للموعد الجديد للبطولة.

ولجعل أغانزو إلى جانبهم، حث رئيس الاتحاد الإسباني لاعب برشلونة السابق ليونيل ميسي على دعم أغانزو من خلال مقطع فيديو وذلك في صراعه مع أطراف أخرى، وذلك وفقا لتسريبات جديدة بشأن إقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية نشرتها صحيفة ”إل كونفيدنسيال“ الإسبانية.

وفيما يلي نص التسريبات حسبما نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية ”روبياليس (10 أبريل 2019): ”نظرًا لأن اقتراح جدول البطولات الذي قدموه لي يأتي من اتحاد لاعبي كرة القدم في إسبانيا ورابطة الليغا، والآن سنقترح اقتراحًا آخر، مع تغيير قليل جدًا، أعتقد أن شخصًا ما، علينا التفكير فيه، ليس أنت يجب أن يتحدث إلى ديفيد أغانزو ويقول له ”يا رجل، لا نريد أن نلعب في اليومين الأولين من الكأس.

”مهما يكن. فكر في كيفية ذلك، وبأي طريقة ومن يمكنه الاتصال بديفيد من برشلونة، حتى من مدريد. ولكن، بالطبع، ليس أنت. لا يمكن أن نرتكب أخطاء“.

بيكيه: (10 أبريل 2019): ”يبدو الأمر جيدًا بالنسبة لي، منذ أيام كان أغانزو يطلب مني مقطع فيديو لدعم اتحاد لاعبي كرة القدم في إسبانيا؛ لأنه من الواضح أنه يوجد اتحاد آخر أنشأه خافيير تيباس.. طلب مني مقطع فيديو. لذا يمكنني أن أخبره ”يا رجل، اسمع، وافق على تغيير جدول بطولات الاتحاد وما إلى ذلك.. وسأرسل لك الفيديو. الآن سأرسل لك الفيديو “ سأرسل له الفيديو وأقول. لدينا أيضًا ليو سيرسل له مقطع فيديو وكل شيء، أي من برشلونة يمكننا إخباره كرسالة من جميع القادة“.

روبياليس (10 أبريل، 2019): ”حسنًا، قل له“ انظر، سأرسل لك مقطع الفيديو الخاص بي، وكذلك ليو وما شابه. مهلا، بالمناسبة، كيف هو الاتحاد؟ ”دعه يشرح لك، حول جدول البطولات. عندما يشرحها لك، أنك تعرفه أفضل بكثير منه (يضحك) جدول البطولات، يمكنك أن تقول“ آه حسنًا، يا رجل، عليك أن تدافع من أجل الاتحاد حتى الموت، إن تيباس يخدعك“.

الملك خوان كارلوس

كما أعلن بيكيه في تعليق على موقع Twitch أن اسم خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق يظهر أيضًا في التسجيلات الصوتية، عندما وجه حديثه إلى روبياليس: ”روبي، هل تعتقد أن الاقتراب من الملك يمكن أن يساعد؟ إن لديه علاقات جيدة جدًا مع الناس هناك (السعودية). لأننا نستطيع الدخول بسهولة. أعتقد أن الملك هنا يمكن أن يساعدنا بالتأكيد، أليس كذلك؟ ”يقول بيكيه في مقطع صوتي آخر.

وتنازل خوان كارلوس عن العرش عام 2014 بعد نحو 40 عاما، وسلم السلطة لابنه فيليب.

وجاء قراره بالتخلي عن العرش بعد تحقيق في قضايا فساد ضلع فيها زوج ابنته، وبعد رحلة لصيد الأفيال مثيرة للجدل قام بها الملك خلال الأزمة المالية في إسبانيا.