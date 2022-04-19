الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدات ضد السد في دوري أبطال آسيا

يخوض الوحدات الأردني مواجهة صعبة واختبارا جديدا أمام السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام أيضا مواجهة أخرى، مساء اليوم، تجمع بين الفيصلي السعودي وناساف كارشي الأوزبكي.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوحدات ضد السد في دوري أبطال آسيا:

مباراة اليوم ⚽️

الوحدات 🆚 السد القطري

🏟 استاد الأمير محمد بن فهد

⏰ 8:15 بتوقيت عمان#الوحدات #المركز_الإعلامي pic.twitter.com/e9ssOT0bNI — AL WEHDAT SC (@sc_wehdat) April 19, 2022

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الأمير محمد بن فهد) بالمملكة العربية السعودية في الساعة الثامنة والربع، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت الأردن وقطر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق رؤوف بن خليف وقناة الكأس 6 بصوت المعلق خالد الحدي وقناة SSC 4 بصوت المعلق جعفر الصليح.

وتذاع المباراة أيضا عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق حازم عبدالسلام وقناة دبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق علي سليمان.

ترتيب المجموعة

يتصدر الفيصلي السعودي ترتيب هذه المجموعة برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصارين وتعادلا وحيدا ودون هزيمة.

وحصد السد 4 نقاط بعد فوزه الأخير على الوحدات بنتيجة 5-2، يوم الجمعة الماضي، بينما يحتل ناساف كارشي المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضا، ثم الوحدات برصيد نقطة واحدة.

السد وتعزيز التفوق

يأمل السد تعزيز تفوقه على حساب الوحدات وقطع خطوة جديدة في سباق المنافسة مع الفيصلي على صدارة الترتيب.

ويرى الإسباني خافي جراسيا المدير الفني لفريق السد أن المباراة ستكون مختلفة عن لقاء الجولة الثالثة الذي شهد تفوقا كبيرا لفريقه.

وأوضح مدرب السد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن لكل مواجهة حسابات خاصة والأمور تختلف من لقاء لآخر، ولكن فريقه يتطور بصورة ملحوظة.

ومن المنتظر أن يلعب السد بتشكيلة تضم حارس المرمى سعد الشيب وأمامه الثلاثي بوعلام خوخي وبيدرو ميجيل وعبد الكريم حسن في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جويليرمي وبجواره وو يونج وعلي أسد الله وأكرم عفيف مع ثلاثي الهجوم سانتي كازورلا وحسن الهيدوس وأندريه أيوا.

الوحدات يبحث عن الثأر

يبحث الوحدات عن رد الاعتبار والثأر أمام السد وتحقيق أول فوز للفريق بالمجموعة.

وقال رائد عساف المدير الفني لفريق الوحدات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه دفع ثمن التراجع البدني في مباراة الجولة الثالثة ضد السد.

وأكد أن فريقه لديه الإصرار لتقديم صورة مختلفة ورد الاعتبار أمام السد في هذه المواجهة.

ويعتمد الوحدات على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد عبد الستار وأمامه رباعي الدفاع مهند خير الله وطارق خطاب وفراس شلباية ومحمد أبو حشيش.

ويقود خط الوسط كلارنس بيتانج وبجواره أحمد سمير وعلى الأطراف منذر أبو عمارة وأنس العوضات مع ثنائي الهجوم محمد أنس وفادي عوض.

خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة

عساف: اللاعبون يملكون الحافز والإصرار على تغيير صورة "الذهاب" تابع التفاصيل عبر "الموقع الرسمي"#الوحدات #المركز_الإعلامي pic.twitter.com/Gu2DYMFkCI — AL WEHDAT SC (@sc_wehdat) April 18, 2022

وقال علاء إبراهيم مهاجم الوحدات الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن الوحدات فريق مميز ولكن هناك فوارق بدنية وفنية مع لاعبي السد.

وأشار إلى أن الخسارة الأخيرة أمام السد قد تعطي اللاعبين دوافع قوية لتصحيح الصورة والظهور بمستوى أفضل من هذه المواجهة ورد الاعتبار.

وأكد أن السد لديه كتيبة من النجوم الذين كانوا يلعبون في أوروبا منذ فترة قليلة أو حتى نجوم منتخب قطر، وهو فريق مرشح للتتويج باللقب.