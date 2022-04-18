التعاون السعودي يتعادل مع سباهان آصفهان في دوري أبطال آسيا (فيديو)

تعادل التعاون السعودي 1/1 مع سباهان آصفهان الإيراني، في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم سميحان ضيدان النابت للتعاون في الدقيقة 47، في حين تعادل شهريار مغانلو لسباهان آصفهان في الدقيقة 65.

وكان التعاون قد فاز 3/0 قبل أيام في الجولة الثالثة.

ورفع التعادل رصيد التعاون إلى 7 نقاط، في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ويتأخر بنقطتين عن الدحيل القطري المتصدر، في حين يملك سباهان آصفهان 4 نقاط في المركز الثالث، ثم باختاكور الأوزبكي برصيد 3 نقاط.

وفي الجولتين الأخيرتين يلعب التعاون مع الدحيل ثم باختاكور يومي 22 و26 أبريل.



فوز جديد للدحيل

وكرر الدحيل القطري فوزه على باختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل ثلاثية الدحيل بسام الراوي في الدقيقة 32، والكيني مايكل أولونغا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يختتم المعز علي ثلاثية الفريق القطري في الدقيقة 48.

وأكمل باختاكور المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد ميرجاخون ميرحمدوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع؛ لحصوله على الإنذار الثاني.

وتقام الجولة الخامسة من مباريات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي سيباهان مع باختاكور والتعاون مع الدحيل.

ويتأهل إلى دور الستة عشر في غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

وتصعد ثمانية أندية من الغرب إلى دور الستة عشر، مع ثمانية أندية أخرى من خمس مجموعات في منطقة الشرق.