الاتحاد السعودي يطلب من "الفيفا" النظر في قضية عبدالرزاق حمدلله وناديي النصر والاتحاد

كشفت وسائل إعلام سعودية أن الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ النظر في شكوى نادي النصر السعودي.

وقالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ إن الإدارة القانونية طالبت ”الفيفا“ بدمج شكوى النصر لدى غرفة فض المنازعات في الفيفا بشكواه لدى الانضباط ضد الاتحاد وحامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

رد مثير من نادي الاتحاد على بيان النصر بشأن حمدالله https://t.co/hCKY3NkkHt pic.twitter.com/qgiWjrhZhN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

وأوضحت الصحيفة أنه حال رد الفيفا بالموافقة ستكون حينها قضية النصر والاتحاد نزاعا دوليا بالكامل.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قال، في بيان رسمي قبل أيام، إن قضايا اللاعبين الأجانب من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“.

واتهمت إدارة النصر مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي في نادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبدالرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.

تركي العجمة: بيان النصر خطير جدا.. وإذا كانت الاتهامات غير صحيحة فيجب إيقاف النادي عند حده (فيديو) https://t.co/G2b82cJ0uD pic.twitter.com/9b8Fmou3qT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 17, 2022

وكان نادي النصر أصدر بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ يفيد بعدم رضاه عن بيان نادي الاتحاد بخصوص شكوى المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال النصر في بيانه إن القضية المرفوعة ضد حمدالله في محاكم ”فيفا“ ليس لها علاقة بالشكوى المقدمة في لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأضاف البيان أن مفاوضات الاتحاد مع حمدالله تمت في فترة غير قانونية.

وشدد النصر على أنه قدم العديد من الأدلة، تتضمن تسجيلات صوتية تعود إلى إداريين في الاتحاد، في أثناء مفاوضاتهم مع عبدالرزاق حمدالله.

وكشفت مصادر صحفية سابقا أن إدارة نادي النصر ما زالت تتمسك بموقفها وحقوقها القانونية في القضايا المقدمة للجان اتحاد القدم القضائي بخصوص حمدالله.

نادي النصر يرد على بيان اتحاد الكرة السعودي بشأن شكوى عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي https://t.co/NjPXqCz3tP pic.twitter.com/FhPcnFa9CW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

وانضم عبدالرزاق حمدالله لنادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

ورفع نادي النصر شكوى ضد الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمدالله، وطالب بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو (نحو 82 مليون ريال سعودي).