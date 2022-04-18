رياضة

الشباب يتجاوز القوة الجوية.. والجزيرة يتعادل مع مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا (فيديو)
تاريخ النشر: 18 أبريل 2022 19:12 GMT
تاريخ التحديث: 18 أبريل 2022 22:32 GMT

الشباب يتجاوز القوة الجوية.. والجزيرة يتعادل مع مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق الشباب السعودي فوزا مهما بنتيجة 3/0 على القوة الجوية العراقي، يوم الإثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا. وعلى استاد الأمير فيصل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق الشباب السعودي فوزا مهما بنتيجة 3/0 على القوة الجوية العراقي، يوم الإثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) وضع نواف العابد الشباب في المقدمة بهدف في الدقيقة 29، قبل أن يضاعف كارلوس جونيور النتيجة في الدقيقة 39، وانتهى الشوط الأول على تقدم الشباب 2/0. وفي الدقيقة 73 سجل كارلوس جونيور الهدف الشخصي الثاني والثالث للشباب.

ورفع التعادل رصيد الشباب إلى 10 نقاط من 4 مباريات في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، مقابل 4 نقاط لكل من القوة الجوية ومومباي سيتي والجزيرة الإماراتي.

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تعادل الجزيرة ومومباي سيتي

تعادل نادي الجزيرة الإماراتي مع مومباي سيتي الهندي، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وعلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، فشل لاعبو الفريقين في تسجيل أي من الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل السلبي، ليحصل كل فريق على نقطة.

وكان الجزيرة قد فاز على مومباي سيتي 1/0 يوم الخميس في الجولة الثالثة، سجله علي مبخوت.

ورفع التعادل رصيد كل من الجزيرة ومومباي سيتي إلى 4 نقاط، وهو نفس رصيد القوة الجوية العراقي.

ويتصدر نادي الشباب السعودي جدول ترتيب المجموعة الثانية ويملك 10 نقاط.

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