الشباب يتجاوز القوة الجوية.. والجزيرة يتعادل مع مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق الشباب السعودي فوزا مهما بنتيجة 3/0 على القوة الجوية العراقي، يوم الإثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) وضع نواف العابد الشباب في المقدمة بهدف في الدقيقة 29، قبل أن يضاعف كارلوس جونيور النتيجة في الدقيقة 39، وانتهى الشوط الأول على تقدم الشباب 2/0. وفي الدقيقة 73 سجل كارلوس جونيور الهدف الشخصي الثاني والثالث للشباب.

🎥 أهداف المباراة | الشباب 3 – 0 القوة الجوية#الشباب_القوة_الجوية#قنوات_SSC pic.twitter.com/SGTGjDTobJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2022

ورفع التعادل رصيد الشباب إلى 10 نقاط من 4 مباريات في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، مقابل 4 نقاط لكل من القوة الجوية ومومباي سيتي والجزيرة الإماراتي.

تعادل الجزيرة ومومباي سيتي

تعادل نادي الجزيرة الإماراتي مع مومباي سيتي الهندي، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وعلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، فشل لاعبو الفريقين في تسجيل أي من الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل السلبي، ليحصل كل فريق على نقطة.

وكان الجزيرة قد فاز على مومباي سيتي 1/0 يوم الخميس في الجولة الثالثة، سجله علي مبخوت.

ورفع التعادل رصيد كل من الجزيرة ومومباي سيتي إلى 4 نقاط، وهو نفس رصيد القوة الجوية العراقي.

ويتصدر نادي الشباب السعودي جدول ترتيب المجموعة الثانية ويملك 10 نقاط.