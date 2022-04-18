روبياليس: أخبرنا شركة بيكيه أننا لن ندفع أي عمولة.. لا أعرف ما إذا كان السعوديون دفعوا لهم

نفى لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مزاعم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ومالك شركة ”كوزموس“ بشأن دفع الاتحاد عمولة لشركته على خلفية إقامة مباريات كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لصحيفة ”الكونفيدينسيال“ الإسبانية، اتفق روبياليس مع بيكيه لاعب برشلونة ورئيس شركة كوزموس على عمولة قدرها 24 مليون يورو لإقامة كأس السوبر الإسبانية في السعودية، بحسب سلسلة من التسجيلات الصوتية بين الاثنين نشرتها الصحيفة.

وكشفت الصحيفة عن أن العقد بين السعودية والاتحاد الإسباني ينص على دفع أربعة ملايين يورو سنويًا لمدة ستة أعوام لشركة ”كوزموس“ حال استمرت البطولة في السعودية.

🚨 11 de Noviembre de 2019 en #PartidazoCOPE: 🙄 Luis Rubiales a @juanmacastano: "La @rfef NO ha pagado ninguna comisión a la empresa de @3gerardpique. No conozco si los saudís lo han hecho…" 🗞️ @elconfidencial 📱 #SupercopaFiles #Rubiales #Piqué pic.twitter.com/kKLkugp4XK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 18, 2022

وذلك بالطبع إلى جانب الأموال التي سيحصل عليها الاتحاد الإسباني من الشركة السعودية (سيلا) مقابل كل نسخة من البطولة تقام في المملكة ، فيما تحصل شركة بيكيه على أربعة ملايين يورو عن كل سنة من السنوات الست، أي ما مجموعه 24 مليون يورو.

لكن روبياليس نفى في تصريحات لمحطة COPE الإذاعية دفع أي عمولة لشركة لاعب برشلونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قائلا: ”منذ اللحظة الأولى أخبرنا كوزموس ـ شركة بيكيه ـ أننا لن ندفع أي عمولة، حتى لو اتصلوا بنا. لا أعرف ما إذا كان السعوديون قد دفعوا لهم“.

وأكد روبياليس خلال هذه التصريحات أن المفاوضات مع المملكة العربية السعودية كانت سريعة: ”كانت هناك مفاوضات مع السعودية، تمامًا كما كانت هناك مفاوضات مع مناطق أخرى في الشرق الأوسط وآسيا وقارات أخرى“.

”توصلنا لاتفاق خلال ستة أو سبعة أسابيع. أنا ممتن لأن الحكومة منحتنا استقلالية كاملة وقلنا إذا ذهبنا إلى المملكة العربية السعودية فسيكون هذا قرارًا مسؤولًا وسننفذ الإجراءات التي اتخذناها“.

واستضافت السعودية كأس السوبر الإسبانية في الفترة من 8-12 يناير/كانون الثاني 2020 في جدة، والذي كان من نصيب ريال مدريد، بعد أن تمكن من الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأقيمت نسخة 2021 في إسبانيا؛ نظرًا لظروف جائحة كورونا، قبل أن تعود مجددًا إلى المملكة، ليتوج بلقبها الأخير، ريال مدريد، بعد فوزه على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين.

وبهذا اللقب رفع ريال مدريد عدد كؤوسه في السوبر الإسباني إلى 12، مقلصا الفارق إلى لقب واحد مع منافسه التقليدي برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 13 لقبا.