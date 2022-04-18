سفارة البحرين في بريطانيا تؤكد مفاوضات "إنفستكورب" لشراء نادي ميلان

أعلنت سفارة البحرين في بريطانيا، أن شركة ”إنفستكورب“ البحرينية دخلت في مفاوضات حصرية لشراء ميلان، متصدر الدوري الإيطالي مقابل 1.1 مليار دولار.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر، يوم الإثنين، الشركة التي تأسست عام 1982 تقدم محفظة استثمارية متنوعة وعالمية وتدير أكثر من 42 مليار دولار من الأصول في جميع أنحاء العالم.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن صفقة استحواذ الشركة البحرينية على النادي المتوج بكأس أوروبا سبع مرات من المالك الحالي شركة إليوت ماندغمنت على وشك الاكتمال.

#Bahrain 🇧🇭 based asset manager @Investcorp has entered in exclusive talks to buy Italian #SerieA club #ACMilan for $1.1 billion.

Investcorp was founded in 1982, offers a diverse and truly global investment portfolio and manages over $42 billion in assets across the globe pic.twitter.com/ZRpEWriPVo — Bahrain Embassy UK (@BahrainEmbUK) April 18, 2022

وتشمل استثمارات ”إنفستكورب“ مجالات أعمال من بينها الاستثمار الخاص والعقارات والبنية التحتية وإدارة الائتمان ورأس المال الاستراتيجي.

وفاز ميلان بلقب الدوري الإيطالي 18 مرة، لكنه لم يفز باللقب منذ 2011. ويكافح النادي لإعادة سنوات المجد التي تمتع بها تحت ملكية سيلفيو برلسكوني ومجموعته ميدياست.

وباع برلسكوني النادي للمستثمر الصيني لي يونغ هونغ في عام 2017 مقابل 740 مليون يورو، بما في ذلك الديون، قبل أن تشتريه إليوت لاحقا.

ويحتل ميلان حاليا صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي بفارق نقطتين عن غريمه إنتر ميلان، لكنه لعب مباراة أكثر.

وسجل النادي خسائر بلغت 96.4 مليون يورو (104.18 مليون دولار) للعام المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، مقارنة مع خسارة قياسية بلغت 194.6 مليون يورو في العام السابق.

ورغم الغياب عن الدوري الإيطالي، يسيطر مستثمرون من الشرق الأوسط على العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، حيث تمتلك شركة قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كما تمتلك مجموعة أبوظبي المتحدة نادي مانشستر سيتي حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة أغلبية في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في أكتوبر/ تشرين الأول.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه المدير الفني للفريق ستيفانو بيولي بالمفاوضات الجارية حاليا لبيع النادي للشركة البحرينية، لكنه أكد أن الفريق لا يشعر بالتشتت من هذه المحادثات، وأكد أن تركيز كل لاعبيه ينصب على مواجهة إنتر ميلان في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا، يوم الثلاثاء.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين: ”لم نتحدث عن الأمر معا، ولن يقلل أي شيء من تركيزنا على مباراة قبل النهائي. يمكنني القول إن حاضر ميلان قوي جدا، ومستقبله يمكن أن يصبح أفضل“.

وفشل ميلان في استغلال عدة فرص في مباراة ذهاب قبل النهائي، واكتفى بالتعادل دون أهداف مع جاره وغريمه إنتر.