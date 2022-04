سفارة البحرين في بريطانيا تؤكد مفاوضات "إنفستكورب" لشراء نادي ميلان

أعلنت سفارة البحرين في بريطانيا، أن شركة ”إنفستكورب“ البحرينية دخلت في مفاوضات حصرية لشراء ميلان، متصدر الدوري الإيطالي مقابل 1.1 مليار دولار.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر، يوم الإثنين، الشركة التي تأسست عام 1982 تقدم محفظة استثمارية متنوعة وعالمية وتدير أكثر من 42 مليار دولار من الأصول في جميع أنحاء العالم.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن صفقة استحواذ الشركة البحرينية على النادي المتوج بكأس أوروبا سبع مرات من المالك الحالي شركة إليوت ماندغمنت على وشك الاكتمال.

#Bahrain 🇧🇭 based asset manager @Investcorp has entered in exclusive talks to buy Italian #SerieA club #ACMilan for $1.1 billion.

Investcorp was founded in 1982, offers a diverse and truly global investment portfolio and manages over $42 billion in assets across the globe pic.twitter.com/ZRpEWriPVo

— Bahrain Embassy UK (@BahrainEmbUK) April 18, 2022