رياضة

رد مثير من نادي الاتحاد على بيان النصر بشأن حمدالله
تاريخ النشر: 17 أبريل 2022 22:27 GMT
تاريخ التحديث: 17 أبريل 2022 22:50 GMT

رد مثير من نادي الاتحاد على بيان النصر بشأن حمدالله

قبل أيام ظهر مقطع صوتي مسرب قيل إنه لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد يعود إلى يوم قبل مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ردَّ نادي الاتحاد السعودي بطريقة مثيرة على نادي النصر بشأن أزمة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وبحسب برنامج ”أكشن مع وليد“، فإن إدارة نادي الاتحاد ردت على بيان نادي النصر بخصوص بيان نادي النصر بـ ”مش فاضيين“.

وأضاف الاتحاد بحسب البرنامج: ”نحن قريبون من تحقيق مُنجز، وبتاريخ 29 مايو سنرد على كل شيء“.

وكان النصر قد تقدم بشكوى للجنة الاحتراف ضد هدافه السابق عبدالرزاق حمدالله، وناديه الجديد (الاتحاد)، في نهاية مارس الماضي.

وقال النصر في بيان، يوم السبت: ”نظرًا لما أوردته بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة خلال الأيام الماضية، وإيضاحًا للحقائق، تود إدارة نادي النصر أن تؤكد لجماهير النادي خاصة، والوسط الرياضي عامة، أنها تقدمت بشكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتاريخ 28 مارس 2022، ضد نادي الاتحاد، وحامد البلوي مدير الكرة، واللاعب عبدالرزاق حمدالله، بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطة التعاقدي السابق مع النصر، وخلال الفترة المحمية“.

وأضاف البيان: ”قدمت إدارة النصر الأدلة المادية مرتفعة مع الشكوى، وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة، ومن مصادر معروفة ومثبتة، وهذه الشكوى تختلف عن القضية المرفوعة أمام الفيفا ضد اللاعب، حيث إن النزاع القائم أمام الفيفا نزاع تعاقدي بين النصر واللاعب بخصوص التعويض المادي، بينما ترتكز الشكوى المقامة أمام الاتحاد السعودي على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية، والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان عقد اللاعب“.

وتابع البيان: ”تؤكد إدارة النصر أنها استندت في شكواها على المادة 55/2 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي، وبما أن الاختصاص في هذه الشكوى يعد حقًا أصيلًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المحلية، وبالعودة للتلميحات التي وردت في بيان اتحاد الكرة، فجر أمس، فإن إدارة النصر تدعو رئس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل، لحث الإدارة القانونية في الاتحاد على العمل، والتمسك باختصاص لجان الاتحاد وسلطاتها، وعدم تفويض هذه الاختصاصات إلى أطراف خارجية، قد تستغرق لديها القضايا مددًا طويلة، كما تؤكد الإدارة أن هذه القضية تمس بوضوح القضاء الرياضي، هذا شأن يهم الجميع“.

وقبل أيام ظهر مقطع صوتي مسرب قيل إنه لعبدالرزاق حمدالله، وحامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، يعود إلى يوم قبل مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي.

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