سالم الدوسري يرد على مدح أغويرو: شكراً للإشادة من نجم عظيم (صورة)

وجه سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودي الشكر للأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي امتدحه بشكل خاص.

وأبدى سيرجيو أغويرو إعجابه الكبير بمستوى سالم الدوسري نجم الهلال والمنتخب السعودي، مشيراً إلى أنه يمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة.

وقال أغويرو في تصريحات عبر حسابه على تيك توك “رقم 10 لاعب جودته عالية، اللاعب يدعى سالم الدوسري“.

وحذر أغويرو المنتخب الأرجنتيني من إمكانيات سالم الدوسري، قبل مواجهة المنتخبين في كأس العالم قطر 2022.

وتفاعل سالم الدوسري مع مدح أغويرو، ورد عبر حسابه الرسمي على سناب شات قائلا: “شكراً لما سمعته من إشادة من نجم عظيم”.

وكانت قرعة كأس العالم 2022 قد أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، مع منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وضمن منتخب السعودية التأهل إلى كأس العالم، مع 3 منتخبات آسيوية أخرى، هي إيران، اليابان وكوريا الجنوبية، بينما تتنافس كل من الإمارات وأستراليا على بطاقة خامسة، أمام بيرو.