تركي العجمة: بيان النصر خطير جدا.. وإذا كانت الاتهامات غير صحيحة فيجب إيقاف النادي عند حده (فيديو)

وجه الإعلامي الرياضي تركي العجمة رسالة غاضبة عبر برنامجه، مساء السبت، تعليقا على البيان الذي أصدره نادي النصر السعودي، بشأن أزمته مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق السابق والاتحاد الحالي، وحامد البلوي، المدير التنفيذي لكرة القدم بالاتحاد.

وأصدر النصر، بيانًا رسميًا، أكد فيه صحة ”التسجيلات الصوتية“ ضد كل من حامد البلوي وعبدالرزاق حمدالله، موضحًا أنه لهذا السبب، تم تقديم شكوى في لجنة الاحتراف، ليس لها أي صلة، بالقضية المنظورة ضد المهاجم المغربي في محاكم ”فيفا“.

وقال العجمة: ”من أول يوم طلعنا في البرنامج لم نجزم بصحة التسريبات التي انتشرت أو فبركتها، وحتى خرج بيان من اتحاد الكرة السعودي ولم نفهم من يقصدون بكلامهم، والنصر أصدر بيانا للرد عليهم وقال بناء على التلميحات“.

وأضاف العجمة: ”الكلام الذي قاله النصر بشكل رسمي خطير جدا وهو اتهام رسمي وواضح لناد كبير وعظيم وعريق مثل الاتحاد، واتهام واضح وصريح من النصر، ونحتاج ردا من إدارة الاتحاد إذا كانت الاتهامات باطلة“.

#تركي_العجمة: ما يحدث الآن مسيء جدا للكرة السعودية.. وبيان #النصر "خطير جدا" أما إذا كانت الاتهامات غير صحيحة فيجب أن يقف النصر عند حده@TurkiAlajmah#كورة_روتانا pic.twitter.com/iqgaNfjaxP — برنامج كورة (@korarotana) April 16, 2022

وتابع: ”على المسؤولين في الرياضة السعودية أن يحموا شكل المنافسة والمسابقة، إما من اتهامات باطلة من النصراويين، وإذا كان النصر يلقي اتهامات باطلة عليه أن يقع عليه العقوبات ولا نريد مصالحات وحبايب ونعزمكم على الفطور والسحور، ومحزن هذه الرياضة بكل الملايين والنقل التلفزيوني والجماهير ما يحدث معها، تعاملوا معها بنفس قضية الدرجة الثانية التي انتهت في 4 أيام“.

وأردف: ”وإذا يا اتحاد الكرة لا تريد التعامل مع القضية أصدروا بيانا وقولوا إنها خرجت للفيفا وليس لنا علاقة بما يحدث، وأن البيان الذي صدر من قبلنا لا نقصد به النصر. ما يحدث مسيء للرياضة السعودية، ننتظر ردا من نادي الاتحاد بموقف رسمي، إذا صدقت الاتهامات فسنجد كل رئيس ناد يكلم لاعبا دون ضوابط، وإذا الاتهامات غير صحيحة يجب أن يقف النصر عند حده. حزين لم اليوم عندنا ناديين بينهما مشكلة بهذا الشكل“.

بيان النصر

ودعت إدارة النصر عبر بيان رسمي أصدرته، مساء السبت، رئيس اتحاد القدم إلى ضرورة حث اللجان القانونية في الاتحاد على العمل والتمسك باختصاصها وسلطاتها وعدم تفويض هذه الاختصاصات إلى أطراف خارجية.

وجاء في البيان: ”نظرًا لما أوردته بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة خلال الأيام الماضية وإيضاحًا للحقائق، تود إدارة نادي النصر أن تؤكد لجماهير النادي خاصة والوسط الرياضي عامة، أنها تقدمت بشكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 28 مارس 2022، ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي مدير كرة القدم واللاعب عبدالرزاق حمدالله، بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه التعاقدي السابق مع نادي النصر وخلال الفترة المحمية“.

وشدد البيان على تقديم نادي النصر للأدلة المادية المتمثلة في تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة، وجاء فيه: ”قدمت إدارة النصر الأدلة المادية مرفقة مع الشكوى، وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة، ومن مصادر معروفة ومثبتة. وهذه الشكوى تختلف عن القضية المرفوعة أمام الفيفا ضد اللاعب، حيث إن النزاع القائم أمام الفيفا نزاع تعاقدي بين النصر واللاعب بخصوص التعويض المادي، بينما ترتكز الشكوى المقامة أمام الاتحاد السعودي على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان عقد اللاعب“.

نادي النصر يرد على بيان اتحاد الكرة السعودي بشأن شكوى عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي https://t.co/NjPXqCz3tP pic.twitter.com/FhPcnFa9CW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 16, 2022

وأضاف البيان: ”تؤكد إدارة النصر أنها استندت في شكواها على المادة 55/2 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين للاتحاد السعودي والتي نصت على أنه (يخضع اللاعبون غير السعوديين للأحكام الواردة في هذه اللائحة والتعاميم الصادرة من الاتحاد)، كذلك المادة السادسة من الفقرة السابعة للائحة ذاتها التي نصت على أنه (تختص اللجنة بإيقاع العقوبات الواردة في الفصل الثاني والعشرين على المخاطبين بهذه اللائحة إذا ثبتت مخالفتهم للائحة والقرارات والتعاميم الصادرة). وكذلك على المادة الخامسة فقرة 1 من عقد نادي النصر مع اللاعب التي نصت على أن (يلتزم اللاعب بالامتثال للوائح والتعاميم الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم والفيفا) وكذلك على المادة 22 من لائحة أوضاع اللاعبين في الفيفا ذات العلاقة بالاختصاص القضائي والتي نصت على أته (مع عدم إخلال الفيفا بحق أي لاعب، أو مدرب، أو جمعية أو ناد في التماس الإنصاف أمام محكمة مدنية في النزاعات المتعلقة بالتوظيف، فإن فيفا يختص بالنظر في النزاعات (التعاقدية) بين النادي واللاعب ذات البعد الدولي)“.

وردًا على بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، ذكر البيان النصراوي: ”بما أن الاختصاص في هذه الشكوى يعتبر حقا أصيلا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المحلية، وبالعودة إلى التلميحات التي وردت في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم فجر أمس، فإن إدارة نادي النصر تدعو ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أن يحث الإدارة القانونية في الاتحاد على العمل والتمسك باختصاص لجان الاتحاد وسلطاتها وعدم تفويض هذه الاختصاصات إلى أطراف خارجية قد تستغرق لديها القضايا مددا طويلة“.

وأشارت إدارة النصر في بيانها إلى وجود انتهاكات وصفتها بأنها تسبب الإخلال بشرف المنافسة وعدالتها: ”كما تطالب إدارة النصر بسرعة البت في القضايا من هذا النوع وذلك لأنها مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة للوائح والقوانين التي تسبب إخلالا بشرف المنافسة وعدالتها وقواعدها“.

وجاء في ختام البيان: ”تؤكد إدارة نادي النصر أن هذه القضية تمس بوضوح القضاء الرياضي، وهذا شأن يهم الجميع في الوقت الذي تعيش الرياضة السعودية فيه نهضة كبيرة في الإدارة والحوكمة والقانون يقودها الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة الحريص دائمًا على ترسيخ مبادى التنافس الرياضي واحترام اللوائح وتطويرها وذلك في ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة الداعمة لجميع القطاعات بما فيها قطاع الشباب والرياضة“.