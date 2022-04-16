نادي النصر يرد على بيان اتحاد الكرة السعودي بشأن شكوى عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي

أصدرت إدارة نادي النصر السعودي بيانا رسميا للرد على البيان الذي أصدره اتحاد الكرة السعودي بشأن القضية المثارة بين ”العالمي“ والمغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق السابق والمنتقل للاتحاد.

النصر كان قد تقدم بشكوى لدى لجنة الاحتراف ضد هدافه السابق وناديه الجديد في نهاية مارس الماضي، وقد ظهر مقطع صوتي مسرب قبل يومين قيل أنه لحمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد يعود إلى يوم قبل مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم رد على تلك المطالبات وشكوى النصر القديمة بالتأكيد عبر بيان رسمي نشره في وقت مبكر من صباح السبت أن النظر في قضايا الأندية المحلية ضد الأطراف الأجنبية ليس من اختصاصه.

وطالب الاتحاد جميع الأطراف بعدم الحديث عن القضايا المنظورة والتطرق لها حتى الانتهاء منها، مشيرًا إلى أن النظر في قضايا الأطراف المحلية ضد نظيرتها الأجنبية يكون في الجهات الدولية.

ولم يُوضح البيان هوية الأطراف المتعلقة ببيانه، لكن اتفق الجميع أن المقصود هو النصر وقضيته ضد حمدالله والاتحاد.

إذ جاء في البيان ”بناءً على ذلك ولكون لائحتي الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات تطبق على المنازعات المحلية وفقا لما ورد في المادة 3 الفقرة 4 من لائحة الاحتراف، أما القضايا التي يكون أحد أطرافها غير سعوديا فإن النزاع يعتبر دوليًا، ويكون اختصاصها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

كما أكد الاتحاد أنه لا يُمكن النظر في قضايا منظورة لدى جهات دولية حتى لا يحدث ازدواج في القرارات.

رد نادي النصر

وقالت إدارة النصر في البيان الذي أصدرته، يوم السبت: ”نظرا لما أوردته بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة خلال الأيام الماضية وإيضاحا للحقائق، تود إدارة نادي النصر أن تؤكد لجماهير النادي خاصة والوطس الرياضي عامة أنها تقدمت بشكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 28 مارس 2022 ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي، مدير الكرة، واللاعب عبدالرزاق حمدالله بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطة التعاقدي السابق مع النصر وخلال الفترة المحمية“.

وأضاف البيان: ”قدمت إدارة النصر الأدلة المادية مرتفعة مع الشكوى وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة ومن مصادر معروفة ومثبتة وهذه الشكوى تختلف عن القضية المرفوعة أمام الفيفا ضد اللاعب، حيث أن النزاع القائم أمام الفيفا نزاع تعاقدي بين النصر واللاعب بخصوص التعويض المادي، بينما ترتكز الشكوى المقامة أمام الاتحاد السعودي على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان عقد اللاعب“.

وتابع البيان: ”وتؤكد إدارة النصر أنها استندت في شكواها على المادة 55/2 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي، وبما أن الاختصاص في هذه الشكوى يعتبر حقا أصيلا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المحلية وبالعودة للتلميحات التي وردت في بيان اتحاد الكرة فجر أمس، فإن إدارة النصر تدعو رئس مجلس إدارة الاتحاد، ياسر المسحل، بأن يحث الإدارة القانونية في الاتحاد على العمل والتمسك باختصاص لجان الاتحاد وسلطاتها، وعدم تفويض هذه الاختصاصات إلى أطارف خارجية، قد تستغرق لديها القضايا مددا طويلة، كما تؤكد الإدارة أن هذه القضية تمس بوضوح القضاء الرياضي، هذا شأن يهم الجميع“.

يذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، ويتواجد النصر ثالثًا بـ48 نقطة ثم الشباب بـ47.