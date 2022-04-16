تقارير: النصر السعودي يدخل في مفاوضات مع مدرب الاتحاد كوزمين كونترا

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي عن دخولها في مفاوضات مع الروماني كوزمين كونترا، مدرب ‎الاتحاد، الذي ينتهي عقده قريبا مع ”العميد“.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر للتوقيع مع مدرب جديد لقيادة الفريق مع بداية الموسم المقبل، وذلك بالتزامن مع انتهاء عقد الأرجنتيني ميغيل روسو.

روسو تولى قيادة النصر بداية من شهر ديسمبر 2021، خلفًا للبرتغالي بيدرو إيمانويل الذي قدم الفريق معه نتائج سلبية، ليقدم انطلاقة رائعة مع الفريق.

وحقق النصر 8 انتصارات متتالية ببطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين مع روسو، ولكنه بعدها تراجع مستوى الفريق كثيرًا، بتحقيقه 3 انتصارات في 7 مواجهات.

وخسر النصر أمام الاتحاد والهلال في الدوري، وخسر أيضًا أمام ”الزعيم“ بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعادل أمام الاتفاق بالدوري بهدفين لمثلهما، تلك النتائج دفعت إدارة النصر لاتخاذ قرار بعدم تجديد عقد روسو الذي ينتهي في مايو المقبل، والاستعانة بمدرب جديد يستطيع تحقيق طموحات الإدارة والجماهير.

على صعيد آخر، كانت إدارة الاتحاد قررت تجديد عقد كونترا قبل نهاية شهر أبريل الجاري، وقد اشترط وضع مميزات جديدة في عقده، بعد الأداء المتميز الذي يقدمه مع الاتحاد في الموسم الحالي.

صاحب الـ46 عامًا قاد الاتحاد في 24 مباراة محلية، لم يخسر منها سوى 3 وتعادل في مثلها، وقد حقق الفوز في 18 مباراة.

وصرحت مصادر سابقا أن إدارة الاتحاد وضعت بندا إلزاميا صيف الموسم الجاري، يفيد بأفضلية التجديد للمدرب موسما واحدا إضافيا، إذا ما رغبت الإدارة بذلك.

وبدأ كونتا مسيرته التدريبية في نادي بوليتينيكا تيميشوارا في 2010، وبعد موسمين انتقل لنادي فوينلابرادا الإسباني، ثم انتقل لقيادة فريق بيترولول بلويشتي.

وقاد كوزمين البالغ من العمر 47 عاما العديد من الأندية، مثل دينامو بوخارست، رومانيا، ألكورون، خيتافي.

وحصل كوزمين على بطولتين فقط في مسيرته، كانتا في رومانيا، حيث فاز بكأس رومانيا مع نادي بيترولول بلويشتي في 2012، وكأس الرابطة في 2016 مع دينامو بوخارست.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نادي الهلال، قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، محققًا 19 انتصارا، و3 تعادلات و3 هزائم.

ويتفوق الاتحاد بفارق 11 نقطة على الهلال الوصيف، لكن تتبقى للزعيم مباراتان مؤجلتان أمام الفيحاء والاتفاق، وفي حال فوز فريق المدرب الأرجنتيني رامون دياز بالمباراتين سوف يقلص الفارق مع المتصدر الاتحاد إلى 5 نقاط فقط.

وبات الاتحاد بحاجة إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 5 أمام الفتح والهلال والطائي والاتفاق والباطن؛ من أجل ضمان تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022.

وفي حال حقق الاتحاد الفوز أمام الهلال فسوف يصبح الفارق 8 نقاط، ما يعني حاجة العميد للفوز في مباراتين فقط من أصل 4 أمام الفتح والطائي والاتفاق والباطن، بينما في حال تعادل الاتحاد أمام الهلال سوف يصبح الفارق 5 نقاط كما هو، مع تبقي 4 مباريات، ما يعني حاجة الاتحاد للفوز في 3 مباريات من أصل 4.

وفي حال تعثر الهلال في واحدة من مبارياته المقبلة، سواء أمام الفتح أو في مباراتيه المؤجلتين ضد الاتفاق والفيحاء، وتمكن الاتحاد من الفوز أمام الهلال، حينها يحقق العميد لقب الدوري بشكل رسمي قبل نهايته بـ3 جولات على الأقل.