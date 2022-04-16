رد نادي النصر على بيان اتحاد الكرة السعودي حول "شكاوى اللاعبين الأجانب"

قال الإعلامي تركي العجمة، مقدم برنامج كورة، أنهم تواصلوا مع إدارة نادي النصر السعودي للرد على بيان اتحاد الكرة السعودي حول شكاوى اللاعبين الأجانب.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي أن قضايا اللاعبين الأجانب من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“.

وقال الاتحاد السعودي في بيان: ”إشارة إلى ما تم تداوله خلال الأيام الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى مقدمة إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه لكافة الأعراف القانونية بعدم الحديث عن القضايا المنظورة والتطرق لها حتى يتم الانتهاء من كافة تفاصيل القضية، وسعيا من الاتحاد السعودي إلى توضيح بعض المفاهيم العامة التي تنطبق على مثل هذه الحالات، وعلى وجه الخصوص تحديد اختصاص الاتحاد السعودي بالنظر في المنازعات التي يكون أحد أطرافها لاعبا غير سعودي“.

وأضاف: ”وبناء على ذلك ولكون لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات تطبق على المنازعات المحلية وفقا لما ورد في المادة 3 الفقرة 4 من لائحة الاحتراف، أما القضايا التي يكون أحد أطرافها غير سعودي فإن النزاع يعتبر دوليا ويكون اختصاصا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وتابع: ”ويخضع هذا المبدأ إلى الوقائع الخاصة بكل حالة على حدة، وفي جميع الحالات من المهم التثبت من تحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة من أجل التأكد من صحة وسلامة الإجراءات خاصة في حال وجود قضية أخرى ذات صلة لدى جهة دولية“.

وختم: ”ولتفادي الازدواجية في إصدار القرارات فإن لجنة الاحتراف بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي تقوم في مثل هذه الحالات بشكل مستمر بالتواصل مع الجهة المختصة بالاتحاد الدولي وعلى إثره يتم تقرير الإجراءات النظامية ذات الصلة في القضية“.

#تركي_العجمة: تواصلنا مع #النصر بشأن بيان اتحاد القدم وأكدوا تقدمهم بشكوى لكنهم غير متأكدين من أنهم المقصودين بالبيان.. وننتظر توضيح أو إشارة من الاتحاد@TurkiAlajmah#كورة_روتانا pic.twitter.com/NIGpmQmzFp — برنامج كورة (@korarotana) April 16, 2022

وذهب كثيرون إلى أن بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم يتحدث عن شكوى نادي النصر ضد لاعبه السابق ولاعب الاتحاد الحالي عبدالرزاق حمدالله.

وقال نادي النصر ردا على البيان لبرنامج كورة أنهم ”غير متأكين أن البيان مقصود بيه شكوى نادي النصر ضد حمدالله“.

وطالب العجمة الاتحاد السعودي لكرة القدم ببيان آخر لتوضيح المقصود بالشكوى.

كان نادي النصر قد حرك شكوى مرفقة بتسجيلات صوتية ضد لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله ومسؤولين في نادي الاتحاد لحدوث مفاوضات بينهم خلال سريان عقد اللاعب وقبل دخوله الفترة الحرة.

وفسخ نادي النصر عقد حمدالله قبل عدة أشهر وطالبه بالشرط الجزائي مبررا فسخ العقد بامتلاكه أسبابا قانونية.