الاتحاد السعودي: قضايا اللاعبين الأجانب من اختصاص "الفيفا"

أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي أن قضايا اللاعبين الأجانب من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“.

وقال الاتحاد السعودي في بيان: ”إشارة إلى ما تم تداوله خلال الأيام الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى مقدمة إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه لكافة الأعراف القانونية بعدم الحديث عن القضايا المنظورة والتطرق لها حتى يتم الانتهاء من كافة تفاصيل القضية، وسعيا من الاتحاد السعودي إلى توضيح بعض المفاهيم العامة التي تنطبق على مثل هذه الحالات، وعلى وجه الخصوص تحديد اختصاص الاتحاد السعودي بالنظر في المنازعات التي يكون أحد أطرافها لاعبا غير سعودي“.

وأضاف: ”وبناء على ذلك ولكون لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات تطبق على المنازعات المحلية وفقا لما ورد في المادة 3 الفقرة 4 من لائحة الاحتراف، أما القضايا التي يكون أحد أطرافها غير سعودي فإن النزاع يعتبر دوليا ويكون اختصاصا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وتابع: ”ويخضع هذا المبدأ إلى الوقائع الخاصة بكل حالة على حدة، وفي جميع الحالات من المهم التثبت من تحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة من أجل التأكد من صحة وسلامة الإجراءات خاصة في حال وجود قضية أخرى ذات صلة لدى جهة دولية“.

الأدلة الجديدة التي يملكها النصر ضد عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد https://t.co/8SdNdMSCSa pic.twitter.com/sh97PkIfuv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وختم: ”ولتفادي الازدواجية في إصدار القرارات فإن لجنة الاحتراف بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي تقوم في مثل هذه الحالات بشكل مستمر بالتواصل مع الجهة المختصة بالاتحاد الدولي وعلى إثره يتم تقرير الإجراءات النظامية ذات الصلة في القضية“.

وفي مارس الماضي قالت صحيفة ”الرياضية“ إن نادي النصر السعودي حرك شكوى جديدة ضد مهاجمه السابق، مهاجم نادي الاتحاد السعودي الحالي، عبدالرزاق حمدالله.

ووفقًا للصحيفة، فإن نادي النصر رفع شكوى جديدة ضد حمدالله، ومسؤولين اثنين بنادي الاتحاد، دون ذكر اسميهما.

النصر يحرك شكوى جديدة ضد عبدالرزاق حمدالله ومسؤولين اتحاديين https://t.co/8D2M9Y2LJz pic.twitter.com/um9DyMcdgd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2022

وكان النصر قد حرك شكوى ضد حمدالله بعدما فسخ عقد اللاعب، وطالبه بشرط جزائي، حيث انتقل المهاجم المغربي بعدها إلى نادي الاتحاد، وتألق بشدة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد رفضت في فبراير الماضي، شكوى حمدالله ضد نادي النصر، والمدير التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي.