ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا

واصل نادي الهلال السعودي انتفاضته بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وحقق الفوز الثالث على التوالي بعدما تغلب على استقلول الطاجكي 1-0، يوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن الهلال من تسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 52 عن طريق سلمان الفرج.

وبادر الهلال للهجوم من البداية وضغط على مرمى الاستقلال، وسنحت له فرصتان عبر رأسية محمد الجحفلي التي مرت خارج المرمى، ثم تسديدة سالم الدوسري بجوار القائم.

من جهته ركز الفريق الطاجيكي على التأمين الدفاعي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ الهلال الشوط الثاني بقوة ليسجل هدف التقدم عند الدقيقة 52 بواسطة الفرج الذي تابع عند القائم البعيد تمريرة الشهراني من الجناح الأيسر ليحول الكرة دون مضايقة في الشباك.

واستمرت فرص الهلال، حيث هيأ محمد كانو الكرة أمام ماثيوس بيريرا في مواجهة المرمى ليسدد كرة تألق الحارس رستم يتيموف في التصدي لها (64).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الجمعة، أيضًا تعادل الشارقة الإماراتي مع الريان القطري 1-1 على استاد الملك فهد الدولي.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الأولى:

ابتعد الهلال في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الشارقة والريان، في حين بقي رصيد استقلول خاليًا من النقاط.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة، يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الريان مع الشارقة، والاستقلال مع الهلال.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.