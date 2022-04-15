باريس سان جيرمان يتواصل مع وكيل أعمال فينسنت أبوبكر مهاجم النصر السعودي

أشارت تقارير صحفية كاميرونية إلى أن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي تواصل مع وكيل أعمال الكاميروني فينسنت أبوبكر، مهاجم النصر السعودي البالغ عمره 30 عاما؛ للتعاقد معه الصيف الحالي.

وقال موقع kick442، اليوم الجمعة، إن النادي الباريسي يسعى للتعاقد مع هداف كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون، وسجل خلالها أبوبكر ثمانية أهداف وقاد منتخب بلاده للمركز الثالث.

ورغم أن مهاجم كوتون سبور السابق قد يواجه صعوبات في التكيف مع نجوم باريس سان جيرمان، لكنه سيعود ذلك بفضل تحركاته النشطة وأهدافه.

وسجل أبوبكر 34 هدفا في 87 مباراة مع منتخب بلاده، وفي حال انتقاله لسان جيرمان سيسير على خطى مواطنيه السابقين مبابي موديست وأبولا أديل ودينا إبيمبي وأريك تشوبو موتينغ الذين لعبوا من قبل للنادي الباريسي.

فنربخشة يقدم عرضا لفينسنت أبوبكر مهاجم النصر السعودي https://t.co/kElACLC7Kz pic.twitter.com/D7nNpcakJc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 15, 2022

وتعاقد النصر مع أبوبكر في صفقة انتقال مجاني من بشيكتاش التركيـ في يونيو/حزيران 2021، لمدة ثلاث سنوات.

وكان أبو بكر، مهاجم بورتو البرتغالي السابق، صاحب هدف تتويج الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية 2017 على حساب مصر، كما فاز بالدوري البرتغالي مرتين مع بورتو، وبالدوري التركي مرتين مع بشيكتاش، آخرها في الموسم الماضي.

كما أنه ساهم في تأهل ”الأسود التي لا تقهر“ إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بالفوز على الجزائر 2-1، في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية الشهر الماضي، وذلك عبر قاعدة الهدف خارج الأرض.

ولا شك أن أبو بكر عزز الخيارات الهجومية للنصر إلى جوار البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله وانتقاله للمنافس المحلي الاتحاد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميلان الإيطالي وفنربخشة التركي يسعيان للتعاقد معه الصيف المقبل.

وسجل أبو بكر تسعة أهداف مع النصر في الدوري السعودي، يحتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق بالمسابقة بعد تاليسكا الذي أحرز 14 هدفا.

ويحتل النصر المركز الثالث في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن الاتحاد المتصدر، ونقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني وحامل اللقب، الذي خاض 23 مباراة.