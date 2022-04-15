السد القطري يكتسح الوحدات الأردني بخماسية في دوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق نادي السد القطري الفوز الأول بعدما تغلب على الوحدات الأردني 5-2، يوم الجمعة، على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.

تمكن الفريق القطري من تسجيل هدف التقدم عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض علي أسد للإعثار داخل منطقة الجزاء من قبل هيكل، ونفذها أكرم عفيف بنجاح في الدقيقة (23).

وتواصلت محاولات السد بعد هذا الهدف، لكن الوحدات تمكن من تسجيل هدف التعادل بواسطة أحمد سمير الذي تابع الكرة داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة ارتطمت بمدافع وتابعت طريقها نحو الشباك في الدقيقة (42).

ثم سجل الفريق الأردني الهدف الثاني عند الدقيقة 44 إثر ركلة ركنية نفذها هيكل وأحدثت دربكة أمام المرمى، قبل أن تصل الكرة أمام محمد أنس ليسدد في الشباك.

مع انطلاق الشوط الثاني اندفع السد نحو الهجوم بحثاً عن تعديل النتيجة، وسنحت له أكثر من فرصة لم يتمكن لاعبو الفريق من استغلالها.

ولكن الفريق القطري تمكن من تسجيل هدف التعادل عندما استلم سانتي كازورلا تمريرة آيو وتقدم داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة متقنة بعيداً عن متناول الحارس أحمد عبدالستار (58).

ثم نجح السد في التقدم بالنتيجة عبر تسجيل الهدف الثالث عندما نفذ غيليرمي ركلة ركنية وصلت على القائم القريب إلى آيو، ليحولها برأسه داخل المرمى (62).

وأضاف السد الهدف الرابع في الدقيقة 72 بواسطة رودريغو تاباتا الذي تابع الكرة المرتدة من العارضة إثر تسديدة آيو من حافة منطقة الجزاء.

في الدقائق المتبقية حاول الوحدات العودة بالنتيجة من جديد، لكن السد أضاف الهدف الخامس بواسطة محمد وعد الذي استلم تمريرة تاباتا داخل المنطقة وسدد بثقة في المرمى في الدقيقة 94.

السد يتفوق على الوحدات برباعية بعد هدف البديل رودريغو تاباتا 😯👀#دوري_ابطال_اسيا #السد_الوحدات pic.twitter.com/svZkNEnATX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2022

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً ناساف الأوزبكي مع الفيصلي السعودي على نفس الملعب.

ويتصدر ناساف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة أمام الفيصلي والسد، مقابل نقطة للوحدات.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الوحدات مع السد، والفيصلي مع ناساف.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.