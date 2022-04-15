رياضة

فنربخشة يقدم عرضا لفينسنت أبوبكر مهاجم النصر السعودي
تاريخ النشر: 15 أبريل 2022 14:03 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2022 14:15 GMT

فنربخشة يقدم عرضا لفينسنت أبوبكر مهاجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي فنربخشة التركي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع فينسنت أبوبكر مهاجم نادي النصر السعودي الصيف المقبل. وقال موقع "L.Frii" الفرنسي إن

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي فنربخشة التركي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع فينسنت أبوبكر مهاجم نادي النصر السعودي الصيف المقبل.

وقال موقع ”L.Frii“ الفرنسي إن النادي التركي قدم عرضا للمهاجم الكاميروني لمدة 3 سنوات مقابل 2.5 مليون يورو سنويا.

وذكر الموقع أن فينسنت أبوبكر لاعب النصر، البالغ من العمر 30 عاما، يريد مغادرة النادي خلال الموسم القادم لأسباب عائلية.

وكان أبو بكر قد جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية مثل ويستهام يونايتد، وليستر سيتي بالإضافة إلى ميلان الإيطالي الذى أبدى اهتماما كبيرا باللاعب.

وانضم أبوبكر لنادى النصر في صيف 2021 قادما من نادى بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات، وتبلغ قيمته السوقية 11.5 مليون يورو.

ويلعب أبوبكر في مركز قلب الهجوم، كما يمكنه اللعب في مركز الجناح، وبحسب موقع ”transfermarkt“ خاض الكاميروني مع نادي النصر 22 مباراة سجل فيها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات مساعدة.

ولفت أبوبكر أنظار الفرق الأوروبية، حيث بدأ مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.

ويعانى نادي النصر السعودي هذا الموسم من سوء النتائج، حيث ودع بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما يقع في المركز الثالث بالدوري.

ويملك النصر 48 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ12 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الشباب يوم 6 مايو في الدوري السعودي، ثم الرائد والأهلي والحزم والفتح.

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