فنربخشة يقدم عرضا لفينسنت أبوبكر مهاجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي فنربخشة التركي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع فينسنت أبوبكر مهاجم نادي النصر السعودي الصيف المقبل.

وقال موقع ”L.Frii“ الفرنسي إن النادي التركي قدم عرضا للمهاجم الكاميروني لمدة 3 سنوات مقابل 2.5 مليون يورو سنويا.

تقرير: ميلان يبدي اهتمامه بالتعاقد مع فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي https://t.co/DlJ7WkAxRl pic.twitter.com/DnmPDGMJig — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 12, 2022

وذكر الموقع أن فينسنت أبوبكر لاعب النصر، البالغ من العمر 30 عاما، يريد مغادرة النادي خلال الموسم القادم لأسباب عائلية.

وكان أبو بكر قد جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية مثل ويستهام يونايتد، وليستر سيتي بالإضافة إلى ميلان الإيطالي الذى أبدى اهتماما كبيرا باللاعب.

وانضم أبوبكر لنادى النصر في صيف 2021 قادما من نادى بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات، وتبلغ قيمته السوقية 11.5 مليون يورو.

ويلعب أبوبكر في مركز قلب الهجوم، كما يمكنه اللعب في مركز الجناح، وبحسب موقع ”transfermarkt“ خاض الكاميروني مع نادي النصر 22 مباراة سجل فيها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات مساعدة.

فينسنت أبو بكر يكشف عن تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة الكاميرون ضد الجزائر (فيديو) https://t.co/GvuVU505fT pic.twitter.com/wT9X0ccCJ8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2022

ولفت أبوبكر أنظار الفرق الأوروبية، حيث بدأ مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.

ويعانى نادي النصر السعودي هذا الموسم من سوء النتائج، حيث ودع بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما يقع في المركز الثالث بالدوري.

ويملك النصر 48 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ12 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الشباب يوم 6 مايو في الدوري السعودي، ثم الرائد والأهلي والحزم والفتح.