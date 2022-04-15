رياضة

نادى النصر يرفض تماما التنازل عن قضايا عبدالرزاق حمدالله ومحمد كنو
تاريخ النشر: 15 أبريل 2022 13:47 GMT
تاريخ التحديث: 15 أبريل 2022 14:15 GMT

نادى النصر يرفض تماما التنازل عن قضايا عبدالرزاق حمدالله ومحمد كنو

النصر يملك 48 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ12 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادى النصر السعودي مازالت تتمسك بموقفها وحقوقها القانونية في القضايا المقدمة للجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بخصوص قضيتي اللاعبين محمد كنو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقالت صحيفة ”الرياض“ حسب تلك المصادر إن نادى النصر يرفض مبدأ التنازل عن هذه القضايا مهما كان الأمر، فقد أصبحت القضيتان من قضايا رأي عام في الوسط الرياضي.

وصرح المصدر أن إدارة النصر طالبت من اتحاد كرة القدم ولجنتي فض المنازعات والاحتراف بضرورة المسارعة في صدور القرارات النهائية حيث مضى وقتا طويلا دون رد على هاتين القضيتين.

وكان المغربي عبدالرزاق حمدالله قد انتقل إلى صفوف نادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

ورفع نادي النصر، شكوى ضد نادي الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمدالله يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو (نحو 82 مليون ريال سعودي).

ويقول النصر إن محمد كنو وقع عقدا في يناير 2022، للانضمام إلى نادي النصر، بداية من الموسم الجديد، أي قبل التجديد لنادى الهلال أي بعد 24 ساعة من دخوله الفترة الحرة مع الهلال.

وقامت إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بتصعيد قضية النجم الدولي السعودي، إلى لجنة الاحتراف، التي بدأت وقتها بالتحقيق مع كنو، وممثلين عن الهلال والنصر.

ويعانى نادى النصر السعودي هذا الموسم من سوء النتائج ،حيث ودع بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما يقع في المركز الثالث بالدوري.

ويملك النصر 48 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ12 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الشباب يوم 6 مايو في الدوري السعودي، ثم الرائد والأهلي والحزم والفتح.

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