وليد الفراج: طريقة نشر تسريبات حمدالله وحامد البلوي ليست بريئة (فيديو)

قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج إن طريقة نشر تسريبات حمدالله وحامد البلوي ليست بريئة.

وقال وليد الفراج عبر بنامج ”أكشن مع وليد“: ”فيه تسجيل مفبرك، واللي سواه يعلمون أنه مفبرك، وجزء كبير ممن نشروه يعلمون أنه مفبرك، بدأت الدائرة القانونية في نادي الاتحاد توثق التغريدات من أجل تقديم دعوة للجهات المختصة“.

#وليد_الفراج: إدارة #الاتحاد ترصد انتشار التسجيل المفبرك الذي انتشر وعليه ستتخذ الاجراءات القانونية فيه .. طريقة النشر ليست بريئة ويجب إتخاذ اجراءات حازمة لكي لا تتكرر هذه الفبركة من ناس غير سوية وتعاني نفسيًا ⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/xqwgmdilEZ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 14, 2022

وأضاف: ”التسجيل واضح أنه مأخوذ وتم عمل مونتاج من أجل الإساءة لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي“.

وأوضح الفراج: ”عادة وفي السوشيال ميديا تُنشر أشياء مثل هذه لكن هذا النوع من المعلومات والترويج يؤدي إلى هز ثقة المشجع بعدالة المسابقة وعدالة القرارات التي تتم ولو جينا بعد 20 سنة حنلاقي شخص يقول تذكر تسجيل اللبلوي وحمدالله؟“.

وواصل الفراج: ”هذه الاعمال وهذه المواد تؤدي إلى تشكيك الناس في المسابقة، الطريقة الني نشر بيها المقطع ليست بريئة، أتمنى من الجهات المعنية تجريك دعوى في هذا الملف“.

وأتم: ”إدارات الأندية الرسمية ليس لها علاقة بهذه النوعية من العمل، لأن هذا لا يعترف بتنافس شريف ولا غير شريف، لكن أنا ألوم الحسابات التي قامت بنشر هذا المقطع المخترع“.

وأكمل: ”القضية ليست ما حدث، ماذا سيحدث في المستقبل، أصلا فكرة تسجيل أي مكالمة هو عمل غير أخلاقي ما دام الطرف الثاني لا يعلم، هذا تصرف ليس له علاقة بالرياضة، هو عبارة عن تحريض، هذا تصرف خطير، أتمنى يكون فيه عبرة، حتى لا يجرؤ أحد للإساءة إلى المسابقة ونجومها“.

وختم الفراج: ”من يخترع الإشاعة يخترعها على المزاج العام، ما يفعله هؤلاء ليسوا أسوياء، هؤلاء يعانون مشاكل نفسية يفرغونها في القطاع الرياضي“.

وتم تداول مقطع صوتي، يقال إنه بين عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، والمدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي.

ولم يعقب نادي الاتحاد أو اللاعب حتى الآن على هذه التسريبات، في حين قالت حسابات منسوبة لنادي الاتحاد إنها مفبركة وغير صحيحة بالمرة.

وصرحت تقارير صحفية سابقا أن إدارة النصر قدمت أدلة صوتية، إلى لجنة الاحتراف، تثبت فيه تحريض نادي الاتحاد، لحمدالله، خلال فترة تواجده بنادي النصر.

وانضم المغربي عبدالرزاق حمدالله لصفوف نادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية في نوفمبر الماضي.