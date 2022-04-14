النصر يسعى لتسويق عقد محمد أبو جبل والبحث عن حارس آخر

كشفت مصادر ‏قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أن الفريق‎ يسعى لتسويق عقد حارس نادي الزمالك المصري محمد أبو جبل، بعد الحصول على توقيعه بشكل رسمي.

وقال الإعلامي محمد العاطفي المصدر المقرب من إدارة النصر إن النادي يسعى لتسويق الحارس لعدد من الأندية السعودية بعد توقيعها معه، بعقد رسمي لمدة عامين، كما تبحث عن حارس أجنبي آخر.

تسعى إدارة #النصر لتسويق الحارس المصري محمد أبو جبل لعدد من الأندية السعودية بعد توقيعها معه بعقد رسمي لمدة عامين والتعاقد مع حارس أجنبي آخر pic.twitter.com/pgtBy6KdO8 — محمد العاطفي (@mohamedalatfi1) April 14, 2022

وكانت تقارير صحفية ذكرت سابقا أن نادي النصر تخلى عن فكرة التعاقد مع أبوجبل؛ بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة مع فريقه الزمالك، وعن المستويات التي قدمها في كأس أمم أفريقيا 2022.

وتألق الحارس في ربع النهائي، حيث قاد مصر للفوز أمام المغرب (2-1)، حيث لم تهتز شباكه إلا من ركلة جزاء فقط، في الوقت الذي أنقذ فيه العديد من الفرص الخطيرة.

وأبدى أبو جبل تألقًا كبيرًا في مباريات منتخب مصر، والذي فاز بالميدالية الفضية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، في حين توج أبو جبل بجائزة أفضل لاعب في نهائي البطولة.

ولعب أبو جبل، البالغ 33 عاما، سابقا في نادي انبي في 2008، ثم انتقل لنادي الزمالك فترة الانتقالات الصيفية عام 2013، ثم انتقل إلى نادي سموحة عام 2016، قبل أن يعود لنادي الزمالك عام 2019.

وتسبب أبو جبل بتتويج الزمالك بكل من كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي، كما أنه توج بكأس مصر 2019.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب جدول دوري كأس المحترفين، برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، بفارق 12 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

ويواجه النصر نظيره الشباب، في 6 مايو المقبل، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.