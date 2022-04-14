أحمد الزنكي لاعب نادي الكويت الكويتي يعتدي بالحذاء على لاعب النصر الحسينان (فيديو)

قام أحمد الزنكي لاعب نادي الكويت الكويتي بالاعتداء بالحذاء على لاعب النصر الحسينان، عقب مباراة الفريقين بالدوري الكويتي.

وتداول عدد من الجماهير فيديو يرصدون فيه قيام أحمد الزنكي لاعب نادي الكويت الكويتي بالاعتداء بالحذاء على لاعب النصر الحسينان، وسط المشادة التي وقعت بين الطرفين.

لاعب نادي الكويت الكويتي أحمد الزنكي يعتدي بالحذاء على لاعب النصر الحسينان.#الكويت_النصر #الكويت pic.twitter.com/G9KIuXx0gV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2022

وشهدت مباراة الكويت والنصر بالدوري الكويتي أحداثًا مؤسفة بعد اشتباك لاعبي وإداريي الفريقين على ملعب المباراة، والذي شهد فوزًا مثيرًا للكويت على مضيفه النصر 3-2، اليوم الخميس، ضمن الجولة 16 من المسابقة.

وشهدت المباراة قيام إداريي الفريقين بالاشتباك اللفظي مع اقتراب صافرة النهاية، ما استدعى تدخل لاعبي الفريقين، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة المشادة وتحولها لمعركة بالأيدي.

وانعكس التوتر على الجماهير التي قامت هي الأخرى برمي الزجاجات على اللاعبين داخل أرضية الملعب.

وأسفرت تلك المشادات عن إنذارات بالجملة، إلى جانب حالتي طرد لعمر ميداني، ومعاذ الظفيري.

احداث كارثية || تبادل ضرب بين لاعبي الكويت والنصر بعد نهاية المباراة !!! #الكويت_النصر pic.twitter.com/x4bd5PDJCU — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) April 14, 2022

المشادات التي حصلت بين اداريي النصر والكويت ولم يظهرها مخرج المباراة ! #الكويت_النصر pic.twitter.com/ekDETorNwZ — اخبار الدوري الكويتي (@kuwait_PLg) April 14, 2022

واستعاد فريق الكويت لكرة القدم صدارة الدوري الممتاز بفوزه على النصر 2/3 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد علي صباح السالم بجليب الشيوخ، ضمن منافسات الجولة 16.

أهداف الكويت سجلها امبوكاني، وياسين الخنيسي من ركلة جزاء، وفهد الهاجري، في حين سجل للنصر مشعل فواز، وسيسوجو.

وارتقى الكويت إلى الصدارة بـ 36 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن كاظمة، ومع تبقي جولتين فقط بات يحتاج إلى 4 نقاط ليتوج بالدرع، باعتباره يتفوق بفارق المواجهات المباشرة عن ”البرتقالي“ في حال تساويهما بالنقاط في نهاية المسابقة.

في حين تجمد رصيد النصر عند 21 نقطة.