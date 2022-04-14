رياضة

أحمد الزنكي لاعب نادي الكويت الكويتي يعتدي بالحذاء على لاعب النصر الحسينان (فيديو)
تاريخ النشر: 14 أبريل 2022 22:10 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2022 23:00 GMT

أحمد الزنكي لاعب نادي الكويت الكويتي يعتدي بالحذاء على لاعب النصر الحسينان (فيديو)

قام أحمد الزنكي لاعب نادي الكويت الكويتي بالاعتداء بالحذاء على لاعب النصر الحسينان، عقب مباراة الفريقين بالدوري الكويتي. وتداول عدد من الجماهير فيديو يرصدون فيه

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قام أحمد الزنكي لاعب نادي الكويت الكويتي بالاعتداء بالحذاء على لاعب النصر الحسينان، عقب مباراة الفريقين بالدوري الكويتي.

وتداول عدد من الجماهير فيديو يرصدون فيه قيام أحمد الزنكي لاعب نادي الكويت الكويتي بالاعتداء بالحذاء على لاعب النصر الحسينان، وسط المشادة التي وقعت بين الطرفين.

وشهدت مباراة الكويت والنصر بالدوري الكويتي أحداثًا مؤسفة بعد اشتباك لاعبي وإداريي الفريقين على ملعب المباراة، والذي شهد فوزًا مثيرًا للكويت على مضيفه النصر 3-2، اليوم الخميس، ضمن الجولة 16 من المسابقة.

وشهدت المباراة قيام إداريي الفريقين بالاشتباك اللفظي مع اقتراب صافرة النهاية، ما استدعى تدخل لاعبي الفريقين، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة المشادة وتحولها لمعركة بالأيدي.

وانعكس التوتر على الجماهير التي قامت هي الأخرى برمي الزجاجات على اللاعبين داخل أرضية الملعب.

وأسفرت تلك المشادات عن إنذارات بالجملة، إلى جانب حالتي طرد لعمر ميداني، ومعاذ الظفيري.

واستعاد فريق الكويت لكرة القدم صدارة الدوري الممتاز بفوزه على النصر 2/3 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد علي صباح السالم بجليب الشيوخ، ضمن منافسات الجولة 16.

أهداف الكويت سجلها امبوكاني، وياسين الخنيسي من ركلة جزاء، وفهد الهاجري، في حين سجل للنصر مشعل فواز، وسيسوجو.

وارتقى الكويت إلى الصدارة بـ 36 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن كاظمة، ومع تبقي جولتين فقط بات يحتاج إلى 4 نقاط ليتوج بالدرع، باعتباره يتفوق بفارق المواجهات المباشرة عن ”البرتقالي“ في حال تساويهما بالنقاط في نهاية المسابقة.

في حين تجمد رصيد النصر عند 21 نقطة.

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