رسميًا.. زيادة أندية الدوري السعودي إلى 18 فريقاً

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم زيادة أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى 18 فريقاً بداية من موسم 2023-2024.

وأصدر اتحاد القدم السعودي بيانًا قال فيه إنه سيتم هبوط فريقين في نهاية موسم 2022-2023 مع صعود 4 فرق من أجل أن يكون عدد الفرق لموسم 2023-2024، 18 فريقا في بطولة الدوري.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سوف يتم زيادة عدد فرق دوري الدرجة الثانية إلى 40 فريقا ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات بداية من موسم 2023-2024.

كما أعلن الاتحاد السعودي رفع عدد اللاعبين الأجانب لأندية دوري المحترفين إلى 8 على أن تضم قائمة المباراة 7 لاعبين بداية من موسم 2023-2024.

فيما يسمح للأندية بدءاً من موسم 2023-2024 بإشراك كامل عدد اللاعبين غير السعوديين في المباراة.

نتائج اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. ⬇️ pic.twitter.com/G2DE9QCGNt — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 14, 2022

كما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء أفضلية التسجيل خارج الأرض في مباريات خروج المغلوب التي تلعب من مباراتين اعتباراً من الموسم المقبل.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم كشف عن آلية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2023-2024: بطلا الدوري موسمي 2022-2023 و2021-2022 وبطلا كأس الملك نسختي 2022-2023 و2021-2022.