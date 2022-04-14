دوري أبطال آسيا.. الهلال جاهز للثأر من استقلول الأوزبكي

شهدت مسيرة الهلال السعودي نحو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الموسم الماضي نقطة سوداء، حين خسر 4-1 من استقلول الأوزبكي في دور المجموعات، وتبدو الفرصة سانحة لرد الاعتبار عندما تتجدد المواجهة بينهما في الرياض غدا الجمعة.

وفي العام الماضي تفوق الهلال أولا 3-1 على استقلول، لكنه تعرض لهزيمة ثقيلة 4-1 بعد ثلاثة أيام من نفس المنافس. وأقيمت المباراتان في الرياض.

وقال رامون دياز مدرب الهلال للصحفيين اليوم الخميس: ”أعتقد أن المباراة ستكون مختلفة عن العام الماضي ونثق في قدرتنا على الثأر“.

🗣 "رامون دياز":"نخوض غدًا مباراة مهمة بالنسبة لنا والفوز يقرّبنا كثيرًا من التأهل، واستطعنا تحقيق نتائج إيجابية ساعدتنا على تدوير وإراحة بعض اللاعبين".#انفوجرافيك_الهلال #الهلال_استقلول pic.twitter.com/4mejhZBjRs — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 14, 2022

ويدرك بطل أوزبكستان رغبة حامل اللقب في رد الاعتبار في نفس الملعب بالرياض.

وقال موبين أرجاشيف مدرب استقلول: ”الهلال يريد الثأر بالتأكيد وستكون المواجهة صعبة أمام الفريق المضيف الذي سيحظى بدعم جماهيري.

”لكن هناك فرصة دائما للفوز ويمكن أن تتغير الأمور في آخر خمس دقائق من اللقاء“.

ويتصدر الهلال المجموعة الأولى بست نقاط من مباراتين بفارق ثلاث نقاط عن الشارقة الإماراتي والريان القطري، بينما يتذيل استقلول الترتيب بدون رصيد بعد هزيمتين متتاليتين.