فهد بن نافل رئيس نادي الهلال "يخلط" لحظة ترديد أهزوجة "خلطناه خلطناه" (فيديو)

لم يتردد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي في استخدام إشارة ”الخلط“، في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال ”يخلط“ لحظة ترديد أهزوجة ”خلطناه خلطناه“.

🎥 رئيس نادي #الهلال فهد بن نافل يخلط لحظة ترديد أهزوجة خلطناه خلطناه : pic.twitter.com/2chXLz2oFy — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) April 14, 2022

وكان الاحتفال الشهير لسالم الدوسري نجم الهلال بحركة (الخلاط) مثار جدل واسع في مباراة النصر ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين في فبراير الماضي، والتي انتهت بفوز الزعيم 2/1 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأ الجدل حول هذا الاحتفال بعدما قام به سالم الدوسري عقب تسجيل هدف فوز الهلال في مرمى النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 19 أكتوبر الماضي، وهي المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الهلال.

وقام الدوسري بهذا الاحتفال الذي أثار حفيظة لاعبي النصر وتحديدا البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم الفريق الأصفر، الذي سخر من احتفالية الدوسري وقلدها بطريقة كوميدية عقب تسجيله هدف تقدم فريقه في مباراة الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الهلال والنصر.. الزعيم يقسو على العالمي بثلاثية.. وسالم الدوسري يحتفل بـ"تدوير القميص والخلط" https://t.co/OwD0Y6NyDW pic.twitter.com/xDGOc8fQtb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

ورد الدوسري بنفس الاحتفالية عقب تسجيله هدف فوز الهلال على حساب النصر في مباراة ربع نهائي كأس الملك، وطالب جماهير فريقه بالاحتفال بنفس الطريقة عقب إحراز الهدف الثاني الذي ضمن للهلال التأهل لنصف النهائي على حساب النصر.

ويملك الهلال 49 نقطة من 23 مباراة، ويتأخر بـ11 نقطة عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 25 مباراة.

كما صعد الهلال إلى المباراة النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومن المقرر أن يلعب مع الفيحاء.

أما في دوري أبطال آسيا فتغلب الهلال 2/1 على الشارقة الإماراتي، ثم 3/0 على الريان القطري.

ومن المقرر أن يلعب الهلال في الجولتين الثالثة والرابعة مع استقلال دوشنبه من طاجيكستان، ثم مع الشارقة وأخيرا الريان.