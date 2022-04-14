وليد الفراج يعلق على أزمة تسريبات حمدالله وحامد البلوي.. ورد مثير من المريسل

نشر الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة شديدة اللهجة، حول أزمة التسريبات الصوتية للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد، التي أثارت جدلا واسعا، في حين جاء الرد مثيرا من الإعلامي عبدالعزيز المريسل.

وكتب وليد الفراج عبر موقع ”تويتر“، ”شغلكم دائما دنفسه، تسريبات صوتية، صور، اتهامات في أحياء وأموات، شيطنة كل من لا يسمع الكلام، أعرفكم من زمان low standards“.

شغلكم دائما "دنفسه" .. تسريبات صوتية .. صور .. اتهامات في احياء واموات .. شيطنه كل من لا يسمع الكلام .

اعرفكم من زمان low standards — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 14, 2022

وأعاد عبدالعزيز المريسل، المحسوب على نادي النصر، نشر تغريدة الفراج، وعلق عبر حسابه في ”تويتر“: ”شجاع بس لا تمسحها“.

وأضاف الفراج في تغريدة ثانية: ”بعد أن كانت المدرجات تردد: الآسيوية صعبة قوية.. أصبحت القارة كلها تردد: الهلال صعب قوي يا آسيوية“.

وتابع: ”الحقائق من الصعب تجاهلها لكن السؤال الأهم: كيف صنعتم هذا الكيان المشرف لبلادنا، صدقني ”الآسيوية“ لم تضعف بل نحن من أصبحنا أقوى بدورينا ومسابقاتنا أقوى حتى من محيطنا الإقليمي والقاري. شكرا للكبير الذي حمل رسالة تغيير المعادلة“.

بعد ان كانت المدرجات تردد : الاسيوية صعبه قوية .. اصبحت القارة كلها تردد : الهلال صعب قوي يا اسيوية .

📍الحقائق من الصعب تجاهلها لكن السؤال الاهم : كيف صنعتم هذا الكيان المشرف لبلادنا 🇸🇦🏆👏🥇 — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 14, 2022

وختم الفراج: ”لا تسمح لأحد أن يروج معلومات خاطئة عليك.. تذكر دوما هذه الحقائق: 1- الدوري بدأ 1977 2-كاس الملك انطلقت 1957 3-دوري أبطال آسيا حققها الهلال والاتحاد 6 مرات. 4- أعلى مدرج حضورا في آخر 15 سنه هو الاتحاد. 5-أكثر ناد جاذبيه للشركات آخر 10 سنوات الهلال“.

وتم تداول مقطع صوتي، يقال إنه بين عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، والمدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي.

صدقني "الاسيوية" لم تضعف بل نحن من اصبحنا اقوى بدورينا ومسابقاتنا اقوى حتى من محيطنا الاقليمي والقاري .

شكرا للكبير الذي حمل رسالة تغيير المعادلة 💪🇸🇦👏🏆 — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 14, 2022

ولم يعقب نادي الاتحاد أو اللاعب حتى الآن على هذه التسريبات، في حين قالت حسابات منسوبة لنادي الاتحاد إنها مفبركة وغير صحيحة بالمرة.

وصرحت تقارير صحفية سابقا أن إدارة النصر قدمت أدلة صوتية، إلى لجنة الاحتراف، تثبت فيه تحريض نادي الاتحاد، لحمدالله، خلال فترة تواجده بنادي النصر.

وانضم المغربي عبدالرزاق حمدالله لصفوف نادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية في نوفمبر الماضي.

👋لا تسمح لاحد ان يروج معلومات خاطئة عليك .. تذكر دوما هذة الحقائق:

1- الدوري بدأ 1977

2- كاس الملك انطلقت 1957

3- دوري ابطال اسيا حققها الهلال والاتحاد 6 مرات .

4- اعلى مدرج حضورا في اخر 15 سنه هو الاتحاد .

5- اكثر ناد جاذبيه للشركات اخر 10 سنوات الهلال . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 14, 2022

ورفع نادي النصر، شكوى ضد الاتحاد وحمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو (نحو 82 مليون ريال سعودي).

وينتظر أن يصل حمدالله إلى مدينة جدة، غدا الجمعة، رفقة عائلته بعد الانتهاء من كافة الأمور التي تخص إقامتهم وقدومهم إلى المملكة.

وسجل حمدالله 13 هدفا الموسم الحالي في الدوري السعودي بواقع 10 مع الاتحاد و3 مع النصر.