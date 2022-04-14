الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة القوة الجوية ضد الشباب في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب (الأمير فيصل بن فهد) في العاصمة السعودية الرياض، المواجهة التي تجمع بين القوة الجوية العراقي والشباب السعودي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتشهد منافسات الجولة ذاتها لحساب نفس المجموعة مواجهة أخرى تجمع بين الجزيرة الإماراتي ومومباي سيتي الهندي.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة القوة الجوية ضد الشباب في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة والربع، مساء اليوم الخميس، بتوقيت السعودية وأيضا العراق.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC 1 بصوت المعلق يوسف سيف وقناة SSC 3 بصوت المعلق حماد العنزي.

وتذاع أيضا عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق محمد الشامسي وقناة دبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق سلطان اليعقوبي وقناة الكأس 6 بصوت المعلق هيكل الصغير.

ترتيب المجموعة

يتصدر الشباب ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعدما فاز على مومباي سيتي بنتيجة 3-0 ثم تغلب على الشباب بنفس النتيجة.

ويحتل القوة الجوية المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفوزه على الجزيرة بنتيجة 2-1 ثم خسر أمام مومباي بنفس النتيجة، ويحتل مومباي المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على القوة الجوية وخسارته أمام الشباب.

ويحتل الجزيرة المركز الأخير بلا نقاط بعد خسارته أمام القوة الجوية والشباب.

وسبق أن تقابل القوة الجوية ضد الشباب في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2006، وفاز الشباب بثنائية جودين أترام، كما تفوق في ملعبه بنتيجة 2-1 بثنائية ناصر الشمراني ونشأت أكرم وأحرز للقوة الجوية غانم خضير.

أسلحة الشباب

يدخل الشباب مباراة القوة الجوية باحثا عن الفوز الثالث على التوالي وتحقيق العلامة الكاملة للاقتراب بقوة من عبور مرحلة المجموعات.

وعبر الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق الشباب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، عن دهشته من خسارة القوة الجوية أمام مومباي، مؤكدا أن الفريق العراقي منافس قوي ولا يستهان به.

وأوضح أن فريقه مطالب باستمرار الحفاظ على نظافة شباكه، مؤكدا أن فلسفته تقوم على تطوير الجانب الدفاعي، خاصة أن الفريق الأفضل دفاعيا في رأيه يكون أقرب للفوز.

ولا تزال الشكوك تحيط بجاهزية الثلاثي لوسيانو فييتو وهتان باهبري وجون ماري.

ويلعب سوموديكا بطريقة 4-3-3، معتمدا على تشكيلة تضم حارس المرمى فواز القرني وأمامه أحمد شراحيلي و إياجو سانتوس وفواز الصقور وعبدالله الشامخ في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط حسين آل منصر وبجواره إيفر بانيغا ونواف العابد، مع ثلاثي الهجوم تركي العمار وكارلوس جونيور وعبدالله الجوعي.

أوراق القوة الجوية

يسعى القوة الجوية لتصحيح مساره وتحقيق الفوز على الشباب؛ لإشعال سباق المنافسة بعد السقوط المفاجئ للفريق العراقي أمام مومباي.

وقال حكيم شاكر المدير الفني للقوة الجوية في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المواجهة صعبة بين فريقين لهما طموح الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأكد أن الأخطاء التي شهدتها مباراة مومباي لن تتكرر من جانب لاعبيه في مباراة الشباب التي تعتبر من أصعب المواجهات.

ويلعب القوة الجوية على الأرجح بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد صالح وأمامه ثلاثي خط الدفاع أحمد إبراهيم ورودريك ميلير وعلي كاظم.

ويقود خط الوسط صفاء هادي وبجواره محمد علي عبود، ويمينا مصطفى محمد، ويسارا ضرغام إسماعيل، بينما يقود خط الهجوم حمادي أحمد وشريف عبدالكاظم وحسين جبار.

وقال عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة ستكون صعبة على الفريقين، فخسارة القوة الجوية أمام مومباي ستزيد صعوبة مهمة الشباب.

وأكد أن الشباب لديه مدرب قدير بقيمة سوموديكا، بجانب لاعبين مميزين، وتحديدا المهاجم كارلوس جونيور، موضحا أن اللقاء سيكون خارج التوقعات.