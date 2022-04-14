جدل حول تسريبات عبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي

أثار مقطع صوتي يزعم مروجوه أنه لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي، تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الملكة العربية السعودية جدلا واسعا، بين جماهير ناديي النصر والاتحاد السعوديين.

وتداولت حسابات نصراوية المقطع الصوتي المنسوب للاعب النصر السابق والاتحاد الحالي عبدالرزاق حمدالله مع حامد البلوي الرئيس التنفيذي الحالي لنادي الاتحاد.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 مقطع متداول : تسريب مكالمة حمدالله مع حامد البلوي قبل التوقيع اللاعب للإتحاد ! pic.twitter.com/zMipGqOzdm — المدرج الأخضر🔥💚 (@VZYSO7oW6X4Q5Sf) April 14, 2022

ولم يتطرق المتحدثان في المقطع المنسوب لحمدالله والبلوي على أندية بذاتها، لكن الامر كان يدور حول رغبة اللاعب في اللعب لناد يريده، وهو ما أكده الطرف الآخر.

كان نادي النصر قد تقدم بشكوى للجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد عبدالرزاق حمدالله بعد حصوله على تسجيلات صوتية لمفاوضات بين اللاعب ونادي الاتحاد أثناء سريان عقد اللاعب مع نادي النصر، قبل دخوله الفترة الحرة.

وزعم مروجو المقطع الصوتي أن لحمدالله والبلوي قبل مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي الموسم الماضي.

كان نادي النصر سخ عقد حمدالله وطالبه بدفع شرط جزائي بعدما أكد النادي العاصمي انه يمتلك ما يثبت إخلال اللاعب ببنود التعاقد.

زلزال ومفاجأة مدوية

إن صدقت التسريبات

اخرها مقطع الفيديو " الصدمة "

الذي أنتشر ويخص قضية

شكوى النصر على الاتحاد في

قضية اللاعب المغربي

عبدالرزاق حمدالله

🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — ‏ ‏ ماجد المهندي (@m_Almuhanndi76) April 14, 2022

كما اشتكى حمدالله، أحمد الغامدي المدير التنفيذي لنادي النصر وطالب بشطبه، إلا أن شكواه تم رفضها.

من جانبه، طالب الإعلامي المقرب من نادي النصر عبدالعزيز المريسل بسرعة البت في شكوى نادي النصر ضد اللاعب بعد تسريب تلك المقاطع الصوتية، مؤكدا أن لجنة الاحتراف تملك مقاطع أخرى.

وبحسب الإعلامي سعود الصرامي، فإن وكيل سابق لحمدالله كان سرب لنادي النصر محادثات بينه وبين اللاعب ونادي الاتحاد بعد نشوب خلافات بينهم.

ولم يصدر تعقيب من نادي الاتحاد السعودي أو اللاعب حول التسريبات، غير أن حسابات منسوبة لنادي الاتحاد أكدت أنها مفبركة من مقاطع صوتية لحامد البلوي خلال إحدى مساحات تويتر التي تحدث فيها عن سعود عبدالحميد لاعب الاتحاد المنتقل إلى الهلال خلال يناير الماضي.

هنا المقطع الصوتي المفبرك لمداخلة حامد البلوي واللذي كان يتحدث عن تجديد عقد سعود عبدالحميد ، طبعا هنا المداخلة كاملة لمن اراد الاستماع إعلام ذاك ذكرني بمقولة غوبلز ‼️ " إكذب إكذب إكذب حتى يصدقك الجميع " #الاتحاد #حمداللهhttps://t.co/TuhuafG2jg pic.twitter.com/mKq9ArQ5ce — Waeil Alharthi | وائل الحارثي (@waeilalharthi) April 14, 2022

وعلق الإعلامي وائل الحارثي عن المكالمة :“مفبركة ، كلام حامد البلوي هذا كان في احد المساحات الاتحادية وكان يتحدث وقتها بخصوص تجديد عقد سعود عبدالحميد“.

وتابع :“هنا المقطع الصوتي المفبرك لمداخلة حامد البلوي واللذي كان يتحدث عن تجديد عقد سعود عبدالحميد ، طبعا هنا المداخلة كاملة لمن اراد الاستماع، إعلام ذاك ذكرني بمقولة غوبلز ‼️، إكذب إكذب إكذب حتى يصدقك الجميع ”.