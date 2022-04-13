الهلال السعودي يرفض عرضا من بوتافوغو البرازيلي لشراء عقد ميشيل ديلغادو

كشفت تقارير صحفية أن نادي بوتافوغو البرازيلي قدم عرضا لشراء عقد لاعب نادي الهلال السعودي، ميشيل ديلغادو.

وقال الصحفي البرازيلي، أندريه هيرنان، عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، إن النادي البرازيلي قدم لنظيره السعودي عرضا بلغت قيمته 6 ملايين يورو لشراء 50% من عقد ميشيل خلال الموسم المقبل.

وأشار الصحفي إلى أن نادي الهلال رفض العرض المقدم من بوتافوغو، رافضا فتح باب التفاوض بشأن رحيل اللاعب المنضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

Botafogo ofereceu 6€ por 50% do atacante Michael ex-flamengo. Al Hilal descartou completamente e não quis abrir conversas. — André Hernan (@andrehernan) April 13, 2022

وانتقل ميشيل ديلغادو، البالغ من العمر26 عاما، إلى نادي الهلال بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، ويجيد ميشيل اللعب في جميع مراكز الهجوم، ولكنه يبرع أكثر في مركز الجناح الأيسر.

وفاز ميشيل، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الشارقة الإماراتي، بعد فوز الهلال (2/1)، بعدما سجل الهدف الثاني، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ولعب ميشيل ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، حيث لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وأسهم فى 15 تمريرة حاسمة.

🎥 ملخّص المباراة | 🇸🇦 الهلال 2⃣-1⃣ الشارقة 🇦🇪 أبرز أحداث المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات المجموعة 1⃣ من 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2022!@Alhilal_FC | @SharjahFC pic.twitter.com/VK1kYGKzmp — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 9, 2022

وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزا 21 هدفا وصنع لزملائه 10 أخرى.

وتوج اللاعب بـ3 بطولات مع فلامنغو، السودا أمريكانا موسم 2019-2020، والدوري البرازيلي 2020، وكأس السوبر البرازيلي 2021.

ويواجه الهلال، نظيره استقلال دوشنبه الطاجكي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويتصدر نادي الهلال ترتيب المجموعة الأولى، بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، برصيد ست نقاط، بينما يأتي الريان القطري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويتساوى كل من “استقلال دوشنبه والشارقة” بنقطة واحدة في المركز الثالث والرابع على التوالي.