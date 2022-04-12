تقرير: ميلان يبدي اهتمامه بالتعاقد مع فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي

أشارت تقارير صحفية كاميرونية إلى أن ميلان، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، يراقب عن كثب قائد المنتخب الكاميروني، ومهاجم نادي النصر السعودي، فينسنت أبو بكر تمهيدًا للتعاقد معه.

وقال موقع ”actucameroun“ الكاميروني، إن إدارة ميلان تتابع أبو بكر منذ عدة أشهر، خاصة حينما تألق مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون، في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، وحلت في المركز الثالث، وتوج بلقب هداف البطولة.

وأضاف الموقع أن ”أبو بكر“ لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، مثل: وست هام يونايتد، وليستر سيتي، الإنجليزيين، لكن ميلان الأحدث بينها.

ويتابع متصدر الدوري الإيطالي تألق ”أبو بكر“ في صفوف النصر السعودي، ومن المحتمل أن يتعاقد معه، الصيف المقبل، بهدف تدعيم هجومه في ظل تكرار إصابات المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

وتعاقد النصر مع المهاجم الكاميروني، البالغ من العمر 30 عامًا، في صفقة انتقال مجاني من بشيكتاش التركي، في يونيو/حزيران 2021، لمدة 3 سنوات.

وكان أبو بكر، مهاجم بورتو البرتغالي السابق، صاحب هدف تتويج الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية 2017 على حساب مصر، كما فاز بالدوري البرتغالي مرتين مع بورتو وبالدوري التركي مرتين مع بشيكتاش، آخرها في الموسم الماضي.

كما تصدّر قائمة هدافي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة برصيد 8 أهداف، وقاد منتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث، كما ساهم بتأهل ”الأسود التي لا تقهر“ إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بالفوز على الجزائر 2-1 في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية، الشهر الماضي، وذلك عبر قاعدة الهدف خارج الأرض.

ولا شك أن ”أبو بكر“ عزز الخيارات الهجومية للنصر إلى جوار البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله، وانتقاله للمنافس المحلي الاتحاد.

وسجل ”أبو بكر“ 9 أهداف مع النصر في الدوري السعودي يحتل بها المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق بالمسابقة بعد تاليسكا الذي أحرز 14 هدفًا.

ويحتل النصر المركز الثالث في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 25 مباراة، متأخرًا بفارق 12 نقطة عن الاتحاد المتصدر، ونقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب، والذي خاض 23 مباراة.